H θρόμβωση είναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να απειλήσει τη ζωή του ασθενή.Τι πρέπει να ξέρουμε για να προστατευθούμε;

Οι θρόμβοι είναι μια συστάδα κυττάρων και πρωτεΐνης στο αίμα. Ένας θρόμβος βοηθά στην επιβράδυνση της αιμορραγίας μετά από τραυματισμό και συνήθως διαλύεται καθώς θεραπεύεται, σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Αιματολογίας. Αλλά αν δεν το κάνει, ή αν σχηματιστεί όταν δεν χρειάζεται, μπορεί να φράξει ένα αιμοφόρο αγγείο -κατάσταση που ονομάζεται θρόμβωση.

Ένας απροσδόκητος θρόμβος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα, ακόμη και σε θάνατο. Εάν εμφανιστεί σε μια αρτηρία, μπορεί να προκαλέσει καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό.

Εάν συμβεί σε φλέβα, μπορεί να αισθανθείτε πόνο και πρήξιμο. Ένας θρόμβος βαθιά μέσα στο σώμα σας ονομάζεται εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, ενώ στους πνεύμονες είναι μια πνευμονική εμβολή. Είναι και τα δύο επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Οι αιτίες που ενοχοποιούνται για τη θρόμβωση

Μπορείτε να αναπτύξετε θρόμβο αίματος εάν σπάσετε ένα οστό ή τραβήξετε άσχημα έναν μυ. Αλλά μερικές φορές μπορεί να μην ξέρετε γιατί συνέβη ή ακόμα και να συνειδητοποιήσετε ότι το έχετε καθώς μπορεί να μην παρουσιάσει συμπτώματα. Οι πιθανότητες θρόμβου είναι υψηλότερες εάν:

Έχετε αναρρώσει από χειρουργική επέμβαση ή χρειάστηκε να καθίσετε για πολλές ώρες σε μια πτήση ή σε αναπηρικό καροτσάκι

Είστε υπέρβαροι ή παχύσαρκοι

Έχετε διαβήτη ή υψηλή χοληστερόλη

Είστε άνω των 60 ετών

Τα 4 συμπτώματα που δείχνουν ότι έχετε θρόμβωση

Οίδημα Αλλαγή στο χρώμα του δέρματος Πόνος Δυσκολία στην αναπνοή

1. Οίδημα

Όταν ένας θρόμβος επιβραδύνει ή σταματά τη ροή του αίματος, μπορεί να συσσωρευτεί στο αγγείο και να το κάνει να διογκωθεί. Εάν συμβαίνει στο κάτω μέρος του ποδιού ή τη γάμπα, είναι συχνά σημάδι εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης. Αλλά μπορεί επίσης να έχετε θρόμβο στα χέρια ή στην κοιλιά σας. Ακόμη και μετά την υποχώρηση, ένας στους τρεις ανθρώπους εξακολουθεί να έχει πρήξιμο και μερικές φορές πόνο και πληγές από βλάβη στο αιμοφόρο αγγείο.

2. Αλλαγή στο χρώμα του δέρματος

Εάν ένας θρόμβος βουλώσει τις φλέβες στα χέρια ή τα πόδια σας, μπορεί να φαίνονται μπλε ή κοκκινωπά. Το δέρμα σας μπορεί επίσης να μείνει αποχρωματισμένο από τη βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία μετά. Μία πνευμονική εμβολή θα μπορούσε να κάνει το δέρμα σας χλωμό, γαλαζωπό και μαλακό.

3. Πόνος

Ξαφνικός, έντονος πόνος στο στήθος μπορεί να σημαίνει ότι ο θρόμβος έχει σπάσει και έχει προκαλέσει πνευμονική εμβολή. Ή μπορεί να είναι σημάδι ότι ένας θρόμβος στην αρτηρία σας προκάλεσε καρδιακή προσβολή. Εάν ναι, μπορεί επίσης να αισθανθείτε πόνο στο χέρι σας, ειδικά στο αριστερό. Ένας θρόμβος συχνά πονάει εκεί που βρίσκεται, όπως στο κάτω μέρος του ποδιού πόδι, στο στομάχι ή κάτω από το λαιμό σας.

4. Δυσκολία στην αναπνοή

Αυτό είναι ένα σοβαρό σύμπτωμα. Θα μπορούσε να είναι σημάδι ότι έχετε θρόμβο στον πνεύμονα ή στην καρδιά σας. Η καρδιά σας μπορεί επίσης να χτυπάει γρήγορα, ή μπορεί να αισθάνεστε εφίδρωση ή λιποθυμία.

Πού μπορεί να δημιουργηθεί θρόμβος

Στους πνεύμονες Στην καρδιά Στον εγκέφαλο Κοιλιά Νεφρά

1. Πνεύμονας

Ένας θρόμβος μπορεί να σας δώσει διαφορετικά συμπτώματα ανάλογα με το πού βρίσκεται. Μια πνευμονική εμβολή μπορεί να προκαλέσει γρήγορο παλμό, πόνο στο στήθος, αιματηρό βήχα και δύσπνοια. Πηγαίνετε αμέσως στο νοσοκομείο. Μπορεί επίσης να μην έχετε σημάδια.

2. Καρδιά

Αυτό μπορεί να μοιάζει με θρόμβο στον πνεύμονα. Αλλά αν πρόκειται για καρδιακή προσβολή, μπορεί επίσης να αισθανθείτε ναυτία και ζαλάδα μαζί με τον πόνο στο στήθος. Είτε έτσι είτε αλλιώς, καλέστε το 166 ή πηγαίνετε αμέσως σε ένα νοσοκομείο.

3. Εγκέφαλος

Η πίεση αυξάνεται όταν το αίμα δεν μπορεί να ρέει κανονικά. Μια σοβαρή απόφραξη μερικές φορές μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλικό επεισόδιο. Χωρίς οξυγόνο από το αίμα, τα εγκεφαλικά κύτταρα αρχίζουν να πεθαίνουν μέσα σε λίγα λεπτά. Ένας θρόμβος στον εγκέφαλο μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, σύγχυση, επιληπτικές κρίσεις, προβλήματα ομιλίας και αδυναμία, μερικές φορές μόνο στη μία πλευρά του σώματος.

4. Κοιλιά

Συχνά, δεν έχετε καθόλου συμπτώματα. Οι φραγμένες φλέβες στο στομάχι ή στον οισοφάγο, ένα σωλήνα που τα συνδέει με το λαιμό, μπορεί να σχίσει και να διαρρεύσει αίμα. Αυτό μπορεί να πονέσει πολύ. Μπορεί να έχετε κενώσεις ή εμετό με αίμα και τα κόπρανα σας να φαίνονται μαύρα και να μυρίζουν ασυνήθιστα άσχημα.

5. Νεφρά

Ονομάζονται επίσης θρόμβωση νεφρικής φλέβας και αυτοί οι θρόμβοι συνήθως αναπτύσσονται αργά και κυρίως σε ενήλικες. Πιθανότατα δεν θα έχετε συμπτώματα εκτός αν σπάσει ένα κομμάτι και κολλήσει στον πνεύμονά σας. Σπάνια, ειδικά στα παιδιά, μπορεί να συμβεί γρήγορα και να προκαλέσει ναυτία, πυρετό και έμετο. Μπορεί επίσης να έχετε αίμα στην ούρηση και να πηγαίνετε λιγότερο συχνά στην τουαλέτα.

Τι να κάνετε εάν υποψιάζεστε ότι έχετε θρόμβο αίματος

Επισκεφτείτε το γιατρό σας ή πηγαίνετε αμέσως στα ΤΕΠ. Ένας θρόμβος μπορεί να είναι θανατηφόρος και δεν θα ξέρετε με βεβαιότητα ότι τον έχετε μέχρι να το ελέγξετε. Ο γιατρός μπορεί να σας χορηγήσει ένα φάρμακο για την εξάλειψη του θρόμβου ή να περάσει χειρουργικά ένα λεπτό σωλήνα στο σημείο του θρόμβου για να τον διαλύσει.

Συμβουλές πρόληψης της θρόμβωσης

Μπορείτε να ενεργήσετε για να μειώσετε τις πιθανότητες θρόμβου. Πρώτον, διατηρήστε ένα υγιές βάρος, τρώτε σωστά και ασκηθείτε. Επίσης:

Μην κάθεστε ή μένετε ακίνητοι για πολύ, ειδικά μετά από ένα μακρύ ταξίδι ή χειρουργική επέμβαση.

Εάν το επάγγελμά σας περιλαμβάνει πολύ καθιστική ζωή και εργασία στο γραφείο, σηκωθείτε και μετακινηθείτε τουλάχιστον κάθε δύο ώρες. Λυγίστε τα πόδια, τα πόδια και τα δάχτυλα των ποδιών σας στην καρέκλα σας.

Ελέγξτε εάν οι σφιχτές κάλτσες συμπίεσης ή τα ρούχα μπορούν να βοηθήσουν τη ροή του αίματός σας.

Ρωτήστε το γιατρό σας εάν μπορεί να χρειάζεται να πάρετε φάρμακα που καταπολεμούν τους θρόμβους που ονομάζονται αντιπηκτικά.

ΠΗΓΗ: www.oloygeia.gr

πηγή :https://www.giatros-in.gr/thromvosi-poia-einai-ta-sybtomata-kai-pos-na-tin-prolavete-se-poia-simeia-emfanizetai-o-thromvos/