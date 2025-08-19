Η ΑΕΤ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της και παρουσιάζει τη δομή της για τη σεζόν [2025-26]. Με ανδρική ομάδα, γυναικεία ομάδα και ακαδημίες μπάσκετ, ο σύλλογος χαράσσει μια πορεία με καινοτομία, νέο όραμα και αξίες, θέτοντας τις βάσεις για το παρόν και το μέλλον του αθλητισμού στην πόλη μας. Στο τιμόνι της διοίκησης βρίσκεται ο Θανάσης Λούκας, άνθρωπος με ιστορία στο μπάσκετ και τον αθλητισμό της πόλης, γεγονός που σηματοδοτεί τη νέα εποχή στην ομάδα αλλά και την σταθερή και εύρυθμη πορεία της.

Στις ακαδημίες, υπεύθυνος αναλαμβάνει ο Βασίλης Μητροτάσιος, προπονητής φυσικής αγωγής, απόφοιτος ΤΕΦΑΑ, με πολυετή εμπειρία και γνώση του αθλήματος, πλαισιωμένος από ένα ισχυρό προπονητικό team: τον Φίλιππο Χρονόπουλο, μετά από μια άκρως επιτυχημένη χρονιά, και την καταξιωμένη Νίκη Σπυροπούλου, με εμπειρία και διακρίσεις από πλήθος ομάδων της Θεσσαλίας. Σε άμεση συνεργασία με τα ΤΕΦΑΑ, τα τμήματα ξεκινούν από 6 ετών και άνω, δίνοντας σε κάθε παιδί τη δυνατότητα να μάθει μπάσκετ και να καλλιεργήσει ανθρώπινες αξίες, όπως σεβασμός, ομαδικότητα και υπευθυνότητα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, τόσο το ανδρικό όσο και το γυναικείο τμήμα της ΑΕΤ θα παλέψουν με πάθος και στόχο τη διάκριση στις διοργανώσεις τους, με τη στήριξη του κόσμου που αποτελεί πάντα τη δύναμη της ομάδας.