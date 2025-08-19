Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας είναι πάντα κοντά στους Συλλόγους και τα Σωματεία του Δήμου Πύλης, παρακολουθώντας τις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες τους, ενισχύοντας ηθικά και οικονομικά ανάλογα των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου Πύλης.

Το Σάββατο 16 Αυγούστου το βράδυ βρέθηκε στο πάρτι (RIVER-PARTY) οργάνωσε η ποδοσφαιρική ομάδα του (Α.Ο. ΠΟΡΤΑΙΚΟΥ) στον χώρο της Τοξωτής Γέφυρας Πύλης δίπλα στον Πορταϊκό συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Αθανάσιο Κωστάκη.