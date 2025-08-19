Στη Βουλή έφερε η Βουλευτής Τρικάλων, Μαρίνα Κοντοτόλη, τις έντονες αντιδράσεις του δικηγορικού σώματος για την αποσπασματική τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Αναφορά προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κατατέθηκε σήμερα από τη Βουλευτή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Τρικάλων, Μαρίνα Κοντοτόλη, με αφορμή τη δημοσιοποιημένη πρόθεση του Υπουργείου να προβεί σε μερική τροποποίηση κρίσιμων διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, για την οποία η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι δικηγόροι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρακάμπτει την Ομάδα Εργασίας που ήδη επεξεργάζεται συνολική αναθεώρηση του Κώδικα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του δικηγορικού σώματος.

Συνακόλουθα, η ανεξαρτησία και η αυτορρύθμιση του δικηγορικού επαγγέλματος, θεμελιώδη στοιχεία για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους δικαίου, κινδυνεύουν να πληγούν από την αποσπασματική νομοθέτηση.

Η Συντονιστική Επιτροπή ζητά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αναστείλει τις αποσπασματικές παρεμβάσεις και να ολοκληρώσει τη συνολική μεταρρύθμιση του Κώδικα Δικηγόρων με ουσιαστική συμμετοχή των θεσμικών οργάνων του δικηγορικού σώματος.