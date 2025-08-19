Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘ. ΧΥΤΟΥ

ΕΤΩΝ 87

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 19 – 8 – 2025 και ώρα 6.00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κορυδαλλού Καλαμπάκας .

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευαγγελία Χύτου και Γιώργος Γούλας, Ελένη Κυριάκου, Δάφνη Χύτου και Δημήτρης Ζιώζιας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Φανή και Αλέκος, Βασιλική, Γιάννης, Βασιλική, Ευθυμία, Νικόλας.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κορυδαλλού, την Τρίτη 19 – 8 – 2025 και ώρα 5.30 μ.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».