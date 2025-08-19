Το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να καίει δασική έκταση στη θέση Αμύγδαλο στην περιοχή του Δαμασίου Τυρνάβου. Η φωτιά καίει πλέον σε διάσπαρτες εστίες εντός των ορίων της περιφερειακής ενότητας Λάρισας.

Μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα της Δευτέρας με τους πυροσβέστες να δίνουν ολονύχτια μάχη προκειμένου να την θέσουν υπό έλεγχο. Αυτή την στιγμή, πρωί της Τρίτης υπάρχει ακόμη ενεργό μέτωπο, ενώ η φωτιά πέρασε και τα όρια του νομού Τρικάλων.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν εκ νέου εναέρια μέσα, 5 τον αριθμό. Ως στιγμής η φωτιά έκαψε χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης σε μέτωπο πάνω από 25.000 μέτρα. Ταυτόχρονα συνδράμει μεγάλος αριθμός πυροσβεστών, 17 πυροσβεστικά οχήματα, τέσσερις ομάδες ΕΜΟΔΕ και τέλος υδροφόρες των δήμων Τυρνάβου και Λαρισαίων.

Από χθες το απόγευμα βρίσκεται στο σημείο η αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κ. Μαρία Γαλλιού, ενώ η περιφέρεια συνδράμει στο έργο της πυροσβεστικής με ένα ερπυστριοφόρο, τρεις υδροφόρες, ένα μηχάνημα gsp, καθως και προσωπικό.

Δείτε φωτογραφίες:

ΠΗΓΗ: φωτο: paidis.com, krinilive.gr