Απεβίωσε σε ηλικία 41 ετών ο ΕΠΟΠ επιλοχίας πεζικού, Θωμάς Αργ. Μητροδήμος. Η κηδεία του θα τελεστεί μεθαύριο, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 και ώρα 5:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Συκούριο Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Οι γονείς: Αργύριος και Δήμητρα Μητροδήμου

Τα αδέρφια: Μιχάλης, Ελένη και Παναγιώτης

Ο ανηψιός: Άγγελος

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 5:00 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στα καφενεία των Μιχάλη Γερογιάννη και Δημήτρη Αγγέλη