Απεβίωσε σε ηλικία 41 ετών ο ΕΠΟΠ επιλοχίας πεζικού, Θωμάς Αργ. Μητροδήμος. Η κηδεία του θα τελεστεί μεθαύριο, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 και ώρα 5:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Συκούριο Λάρισας.
Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Οι γονείς: Αργύριος και Δήμητρα Μητροδήμου
Τα αδέρφια: Μιχάλης, Ελένη και Παναγιώτης
Ο ανηψιός: Άγγελος
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 5:00 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στα καφενεία των Μιχάλη Γερογιάννη και Δημήτρη Αγγέλη
