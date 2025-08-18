Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχει δυναμικά και φέτος στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από 6 έως 14 Σεπτεμβρίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Με σταθερή παρουσία στη ΔΕΘ από το 2016, το Ίδρυμα ετοιμάζει ένα σύγχρονο και καινοτόμο περίπτερο, προβάλλοντας την έρευνα, τις εφαρμογές και τις δράσεις του που συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

«Φέτος, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δίνει δυναμικό παρών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με πέντε περίπτερα γεμάτα καινοτομία, έρευνα και δημιουργικότητα. Θέλουμε ο κόσμος να δει από κοντά τι σημαίνει σύγχρονο, ανοιχτό και εξωστρεφές πανεπιστήμιο: από πρωτοποριακές τεχνολογίες και ερευνητικά επιτεύγματα, μέχρι δράσεις που αλλάζουν την καθημερινότητα στις τοπικές κοινωνίες. Η ΔΕΘ είναι η μεγάλη μας σκηνή για να δείξουμε ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι εδώ, με προτάσεις, λύσεις και όραμα για το μέλλον.», δήλωσε η Αντιπρύτανις Καινοτομίας, Διεθνοποίησης, Συνεργασιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Καθηγήτρια κα Χρυσή Λασπίδου.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας φέτος συμμετέχει με 5 booths που παρουσιάζονται αναλυτικά εδώ:

1ο booth: Παρουσίαση των νέων 3 κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων με κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κάνει άλμα διεθνούς αριστείας: Έγκριση 3 κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων με κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά Μια ιστορική στιγμή για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς ανακοινώνεται η έγκριση 3 κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων με κορυφαία πανεπιστήμια παγκόσμιας εμβέλειας, όπως το Columbia University και το Georgetown University στις ΗΠΑ και το McGill University στον Καναδά. Πρόκειται για μια πρωτοφανή επιτυχία για ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, κατατάσσοντας το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στους σημαντικούς διεθνείς ακαδημαϊκούς εταίρους, αφού απέσπασε την 3η υψηλότερη χρηματοδότηση στην Ελλάδα, μετά το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΕΚΠΑ. Η έγκριση των τριών προτάσεων έγινε στο πλαίσιο της δράσης «Διεθνοποίηση των Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών των ΑΕ» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», μετά από αυστηρή αξιολόγηση από το Εθνικό Ακαδημαϊκό Αξιολογητικό και Ανάπτυξης Φορέα (ΕΘΑΑΕ), και συνοδεύεται από χρηματοδότηση ύψους άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ. Τα τρία προγράμματα είναι:

1. «Ανθρωπιστική Δράση και Συμπεριληπτική Διαχείριση προκλήσεων Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας» (“Humanitarian Action and Inclusive Management of Public and One Health Challenges”) – συνεργασία του Τμήματος Κτηνιατρικής με το Columbia University (USA) με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Πρύτανη κ. Χαράλαμπο Μπιλλίνη. Το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη δράση με 3.147.550 €. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τέσσερις χώρες της Ευρώπης, της Ανατολικής Αφρικής και της Νοτιανατολικής Ασίας (Tanzanian Training Center for International Health στην Ιφακάρα της Τανζανίας, το Dhaka University στο Μπαγκλαντές, το Κathmandu University στο Νεπαλ, το Fundacao Ensino ECultura Fernando Pessoa στην Πορτογαλία) και θα προάγει ένα ολιστικό μοντέλο διακυβέρνησης στις προκλήσεις της Δημόσιας Υγείας.

2. “Ηγετική Εκπαίδευση στην Αναπηρία και στη Συμπερίληψη” (“Joint Executive Masters Program in Leadership Education in Disability and Inclusion”) – συνεργασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής με το Georgetown University (USA) με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Αντώνη Χρήστου. Το μοναδικό αυτό πρόγραμμα εστιάζει στη δημιουργία ηγετικών στελεχών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και χρηματοδοτείται από τη δράση με 1.326.000 €. Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί έμφαση στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής πολιτικής και της συνηγορίας των παιδιών και των οικογενειών τους προκειμένου να δημιουργηθεί μια πιο συμπεριληπτική κουλτούρα ηγεσίας σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής.

3. Πρόγραμμα στη Συνθετική Βιολογία (Synthetic Biology)–συνεργασία του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας με το McGill University (Canada) με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Ματθιόπουλο. Είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Συνθετικής Βιολογίας από ελληνικό ΑΕΙ, σε έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα αιχμής που συνδυάζει τη βιολογία, τη μηχανική και την πληροφορική, με στόχο τον σχεδιασμό και την κατασκευή νέων, λειτουργικών βιολογικών συστημάτων και χρηματοδοτείται από τη δράση με 2.550.000 €. Οι εφαρμογές της εκτείνονται σε κρίσιμους τομείς, όπως η ιατρική, η γεωργία, η φαρμακευτική και οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες, συμβάλλοντας δυναμικά στην ανάπτυξη της βιο-οικονομίας. Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να ανοίγει νέους ορίζοντες εξωστρέφειας, καινοτομίας και αριστείας, και αποδεικνύει ότι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη.

2ο booth – “Εφαρμόζοντας Τεχνολογίες Ρομποτικής, IoT, AI, VR και 5G στη Σύγχρονη Γεωργία με σκοπό την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή” παρουσιάζει ο Καθηγητής κ. Κοράκης Αθανάσιος από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει τρεις πυλώνες:

Πυλώνας 1:

Τίτλος: Πλατφόρμα Παρακολούθησης και Λήψης Αποφάσεων για την Βελτιστοποίηση της Διαχείρισης Καλλιεργειών, την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται: ΙοΤ, AI, 5G, Cloud Computing.

Περίληψη: Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει αναπτύξει μια υποδομή IoT η οποία αποτελείται από εκατοντάδες κατανεμημένους κόμβους παρακολούθησης του αγρού και του περιβάλλοντος και εκτείνεται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα (από την Λακωνία μέχρι το Νευροκόπι). Οι κόμβοι αυτοί στέλνουν συνεχώς, μέσα από ετεργογενή ασύρματα δίκτυα, δεδομένα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, τα οποία αναλύονται στο cloud με μηχανισμούς AI, εξορυγνύοντας αποτελέσματα σχετικά με την διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, την βελτιστοποίηση της καλλιέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Τι θα δει ο επισκέπτης: 1) Έναν διαδραστικό χάρτη της Ελλάδας με τις πραγματικές θέσεις των κόμβων και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη λειτουργικότητα τους καθώς και με τα δεδομένα που εκπέμπουν. 2) Πρωτότυπα κόμβων διαφόρων ειδών: αγροτικούς κόμβους, κόμβους παρακολούθησης καιρού, κόμβους με κάμερες οι οποίοι παρακολουθούν την ωρίμανση των καρπών, κόμβους παγίδων εντόμων, κ,α. 3) Web εφαρμογές και smartphone εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούνται για να συμβουλέψουν και να ενημερώσουν διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων: Παραγωγούς, γεωπόνους, υπεύθυνους της βιομηχανίας, εκπροσώπους οργανισμών προστασίας φυσικού περιβάλλοντος.

Σχετικό βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=EXybTAA39sc&ab_channel=NITLab

Πυλώνας 2:

Τίτλος: Πλατφόρμα Αυτοκινούμενων Ρομποτικών Οχημάτων Επιλεκτικής Ζιζανιοκτονίας σε Αγροτικές Καλλιέργειες με σκοπό την ελαχιστοποίηση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος και την Προστασία του Ανθρώπινου Παράγοντα.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται: 5G, Cloud Computing, ΑΙ, image processing, ρομποτική.

Περίληψη: Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα η οποία μπορεί να κινεί αυτόνομα ρομποτικά οχήματα στον αγρό με τη χρήση VR, να αναγνωρίζει με τη βοήθεια του image processing και του AI τα ζιζάνια ανάμεσα στις καλλιέργειες και να ψεκάζει με ρομποτικούς βραχίονες τοπικά τα ζιζάνια αυτά, χωρίς να επηρεάζει τα καλλιεργούμενα φυτά και με την ελάχιστη δυνατή δόση ψεκαστικού διαλύματος, προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον και τον ανθρώπινο παράγοντα, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Τι θα δει ο επισκέπτης: 1) Ένα πρωτότυπο μικρό αυτοκινούμενο όχημα με ρομποτικό βραχίονα, το οποίο δίνει σε πραγματικό χρόνο, ασύρματα, την εικόνα του αγρού στον χρήστη μέσω VR γυαλιών και μπορεί να μετακινηθεί με οδηγίες του χρήστη και να στοχεύσει ζιζάνια. Θα μπορεί να φοράει τα VR γυαλιά και να βλέπει σε πραγματικό χρόνο το live streaming από την κάμερα του οχήματος. 2) Video του οχήματος από τον αγρό, στο οποίο φαίνεται η δράση του στην επιλεκτική ζιζανιοκτονία.

Σχετικό βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=6rDDxKqpoaM&ab_channel=NITLab

Πυλώνας 3:

Τίτλος: Εκπαίδευση Μαθητών / Καλλιεργητών στις Κυριότερες Καλλιεργητικές Πρακτικές με τη Χρήση VR.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται: Cloud Computing, VR.

Περίληψη: Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει αναπτύξει μια VR πλατφόρμα η οποία εκπαιδεύει μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και καλλιεργητές στις κυριότερες καλλιεργητικές πρακτικές στον αγρό ή στα θερμοκήπια. Μέσω της πλατφόρμας, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εξοικειωθεί με την επίδραση του περιβάλλοντος (ποιότητα εδάφους και νερού, καιρικών συνθηκών, κ.α) και των καλλιεργητικών πρακτικών που εφαρμόζει στην ανάπτυξη της καλλιέργειάς του. Με την εφαρμογή διαφορετικών σεναρίων στα οποία αλλάζει τους παράγοντες που αναφέρθηκαν, ο χρήστης μπορεί να δει το πως εξελίσσεται η καλλιέργειά του και πως επηρεάζεται από τους διαφορετικούς αυτούς παράγοντες. Μπορεί λοιπόν να αξιολογήσει τις διαφορετικές συνθήκες και πρακτικές και να συμπεράνει ποιες είναι οι βέλτιστες συνθήκες αγρού για κάθε καλλιέργεια καθώς και και να αποφασίσει ποια είναι η βέλτιστη καλλιεργητική πρακτική.

Τι θα δει ο επισκέπτης: Ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα φορέσει τα VR γυαλιά, να τρέξει διάφορα σενάρια συνθηκών και πρακτικών καλλιέργειας για διάφορα φυτά και να δει τα αποτελέσματα της διαχείρισης και των αποφάσεων που θα λάβει.