Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη από αργά το απόγευμα της Δευτέρας στη θέση Αμύγδαλο Τυρνάβου, προκαλώντας ανησυχία καθώς, όπως φαίνεται, «απειλεί» να περάσει σε χωριά του Δήμου Φαρκαδόνας, όπως του Ζάρκου, του Γριζάνου, του Αχλαδοχωρίου και της Κρήνης. Ο φόβος να περάσει η φωτιά από τις πλαγιές του Ζάρκου και το όρος Κούτρα είναι έντονος, με τους κατοίκους και δη τους κτηνοτρόφους να ανησυχούν έντονα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά ξέσπασε στις 18:30 το απόγευμα και στο σημείο επιχειρούν:

25 πυροσβέστες

1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ

της 10ης ΕΜΟΔΕ 7 πυροσβεστικά οχήματα

4 αεροσκάφη

2 ελικόπτερα

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι ισχυροί, γεγονός που δυσκολεύει την επιχείρηση κατάσβεσης και ενισχύει τους φόβους για πιθανή επέκταση της πυρκαγιάς.

Πηγή: KriniLive