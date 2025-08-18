Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚ. ΤΑΣΙΟΥ- ΦΟΥΤΣΟΥ

ΕΤΩΝ 87Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 19 – 8 – 2025 και ώρα 7.00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος και Συλβάνα Τάσιου, Φανή Τάσιου και Ιωάννης Πρίφτης.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νίκος και Σαρλότ, Λυδία, Βασιλική, Σταμάτης

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου , την Τρίτη 19 – 8 – 2025 και ώρα 6.30μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».