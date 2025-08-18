Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές του Βόλου μετά την εξαφάνιση μίας γυναίκας, η οποία δεν έχει δώσει σημεία ζωής από το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα έφυγε από το σπίτι της γύρω στις 5 το απόγευμα, δηλώνοντας ότι θα κατευθυνθεί στην παραλία του Αναύρου για μπάνιο. Ωστόσο, οι ώρες περνούσαν χωρίς να επιστρέψει, γεγονός που προκάλεσε την έντονη ανησυχία της οικογένειάς της, η οποία και ενημέρωσε τις αρχές.

Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό της, τόσο στην περιοχή του Αναύρου όσο και σε γειτονικά σημεία. Περιπολικά και δυνάμεις της αστυνομίας ερευνούν την ακτογραμμή, ενώ εξετάζονται και μαρτυρίες λουομένων.

Η γυναίκα, σύμφωνα με τις περιγραφές, φορούσε κόκκινη φούστα και λευκή μπλούζα όταν εθεάθη για τελευταία φορά. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, ενώ η αγωνία των οικείων της κορυφώνεται όσο περνούν οι ώρες χωρίς νέα της.