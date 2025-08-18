Στο πλαίσιο της εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», από τους αστυνομικούς Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, πραγματοποιούνται τροχονομικοί έλεγχοι, σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας.

Κατά την εβδομάδα από 11 έως 17 Αυγούστου 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά -742- έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν συνολικά -86- παραβάσεις, ως ακολούθως:

Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας : διενεργήθηκαν -411- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά – 27- παραβάσεις, και συγκεκριμένα – 13 – σε οδηγούς δικύκλων, -13- σε οδηγούς ΕΠΗΟ και -1- σε επιβάτη δικύκλου,

Σημειώνεται ότι η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν.