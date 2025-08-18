Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση στην Καλλιρρόη Ασπροποτάμου, όπου με πρωτοβουλία του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κώστα Αγγέλη, τιμήθηκαν όλοι οι διατελέσαντες πρόεδροι της Κοινότητας από την ημέρα μετονομασίας της το 1928 μέχρι σήμερα, παραβρέθηκε χθες Κυριακή ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος.

Κατά την τοποθέτηση του ο Λευτέρης Αβραμόπουλος τόνισε πως «η τοπική κοινότητα κράτησε ζωντανά τα χωριά μας στο πέρασμα των χρόνων. Υπήρξε ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, κρατώντας άσβεστες τις μνήμες, τις παραδόσεις και τα έθιμά μας. Με αγώνες και προσπάθειες, υλοποίησε και υλοποιεί καθημερινά έργα που βελτιώνουν τη ζωή των κατοίκων και βάζουν γερές βάσεις για ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο ότι η κοινότητα παραμένει μέχρι σήμερα ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνικής εξέλιξης, η φωνή του χωριού, ο παλμός του τόπου».