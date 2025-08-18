Με εθελοντές και εθελόντριες διασώστες συμμετείχε ενεργά η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας στη φετινή Γιορτή Κρασιού της Νέας Αγχιάλου, που πραγματοποιήθηκε το τετραήμερο 14, 15, 16 και 17 Αυγούστου.

Η Λέσχη, με εμπειρία σε δράσεις εθελοντισμού και πολιτικής προστασίας, είχε την ευθύνη της υγειονομικής κάλυψης των εκδηλώσεων, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των χιλιάδων επισκεπτών που κατέκλυσαν την παραλιακή πόλη για τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΛΕΔ Μαγνησίας, η παρουσία των διασωστών αποδείχθηκε πολύτιμη, καθώς χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες σε περιστατικά μέθης αλλά και να παρασχεθεί υποστήριξη σε επισκέπτες που παρουσίασαν αδιαθεσία.

Η συμβολή των εθελοντών διασωστών αναγνωρίστηκε τόσο από τους διοργανωτές όσο και από το κοινό, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τον σημαντικό ρόλο που παίζει η Λέσχη στην τοπική κοινωνία.

Η Γιορτή Κρασιού Νέας Αγχιάλου αποτελεί έναν από τους κορυφαίους θεσμούς πολιτισμού και γευσιγνωσίας στη Μαγνησία, προσελκύοντας επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Η φετινή διοργάνωση, εκτός από το πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, συνοδεύτηκε από την αίσθηση ασφάλειας που παρείχαν οι εθελοντές διασώστες.

ΠΗΓΗ: The Newspaper