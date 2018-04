Έχουμε νέα: Ο 20λεπτος υπνάκος είναι αυτό που χρειάζονται όλοι οι γονείς!

Αν είσαι σαν κι εμένα, η ιδέα ενός υπνάκου ακούγεται φανταστική, αλλά μην μου δίνεις μόνο 10 ή 20 λεπτά… Θέλω να πω, ειλικρινά, δώσε μου 2 ώρες. Χρειάζομαι τουλάχιστον 20 λεπτά για να με πάρει ο ύπνος.

Ωστόσο, αν είστε ένας από εκείνους τους τυχερούς ανθρώπους που μπορούν να κλείσουν τα μάτια τους και να ξυπνήσουν λίγα λεπτά μετά γεμάτοι ενέργεια, πρέπει να ξέρετε οτι τα οφέλη του «υπνάκου» είναι πολλά! Αλλά προτού να βουτήξουμε σε όλα αυτά, ας εξηγήσουμε το τι είναι ακριβώς εννοούμε λέγοντας υπνάκο. Σύμφωνα με τη Sara Mednick, επιστήμονας ύπνου στο Πανεπιστήμιο Riverside της Καλιφόρνιας , ο υπνάκος είναι μια περίοδος ύπνου που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας (ιδανικά μεταξύ 1:00 και 4:00 μ.μ.) και διαρκεί μεταξύ 10 και 30 λεπτών.

Φυσικά, αυτό δεν είναι απόλυτο. Γιατί αν είσαι ξύπνιος από τη μέρα που γεννήθηκε ο γιος σου, τα 20 και τα 30 λεπτά σίγουρα δεν πρόκειται να σου δώσουν ενέργεια.

Λοιπόν, ποια είναι τα οφέλη ενός υπνάκου στον καναπέ, ενώ ο 3χρονος σας είναι στο YouTube kids; Λοιπόν, σύμφωνα με μια μελέτη του 2008 στο The Journal of Sleep Research, τα επεισόδια του σύντομου ύπνου μπορούν να βελτιώσουν τη μακροπρόθεσμη μνήμη που σχετίζεται με την ικανότητά μας να θυμόμαστε γεγονότα και γνώσεις. Έτσι λοιπόν την επόμενη φορά που βοηθάτε τον 7χρονο γιο σας με τα μαθήματα του και δεν μπορείτε να θυμηθείτε τη χρονιά που ο Κολόμβος ανακάλυψε την αμερικανική ήπειρο, μπορείτε να πείτε: «Περίμενε γιε μου. Χρειάζομαι έναν δυναμικό υπνάκο!. »

Ξέρω ότι όλα αυτά ακούγονται γελοία, αλλά η πραγματικότητα είναι, όπως και οι περισσότεροι γονείς, ψάχνουν για οποιοδήποτε αφορμή για να κοιμηθούν έστω και λίγο. Και το γεγονός ότι δεν παίρνω τον υπνάκο μου είναι η αιτία που δεν κατάφερα να βρω το πορτοφόλι μου τις 3 τελευταίες ημέρες. Εκτός από τη μνήμ, ο υπνάκος μπορεί επίσης να ωφελήσει την υγεία σας. Ένα πρόσφατο άρθρο στο Io9 αποδεικνύει ότι ο υπνάκος μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση, να μειώσει την παχυσαρκία και να αυξήσει την ενέργεια και την παραγωγικότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αλλά πέρα από τα οφέλη για τους ενήλικες, αποδεικνύεται ότι η δύναμη του υπνάκου κάνει πραγματικά καλό και στην ανάπτυξη των παιδιών μας. Ο μεσημεριανός ύπνος μετά την ηλικία των δύο είναι πραγματικά ευεργετικός.Και τώρ που το γράφω θυμάμαι την τελευταία φορά που η 3χρονη κόρη μου μου κοιμήθηκε το μεσημέρι και ήμουν μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα να τρέχω από πίσω της και να μην νυστάζει με τίποτα.

Επίσης, η επιστήμη λέει ότι επιτρέποντας στα μικρά παιδιά να κοιμούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι πιο ευεργετικό από τη λογική μου, προφανώς. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2013 που δημοσιεύτηκε στο The Proceedings Of The National Academy of Sciences of the United States of America, η μάθηση είναι πιο εύκολη στο σχολείο εάν ανάμεσα στο μάθημα τα παιδιά κοιμούνται για 30 λεπτάκια. Αυτοί οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο «ύπνος είναι κρίσιμος στην πρόωρη μάθηση». Φυσικά, αυτή η μελέτη έρχεται σε αντίθεση με πολλά νηπιαγωγεία που διακόπτουν τον ύπνο για να δημιουργήσουν χρόνο για περισσότερες δραστηριότητες.

Εάν είστε κουρασμένοι και διαβάζετε αυτό το άρθρο ενώ χασμουριέστε, δεν είστε μόνοι. Και αν σας έχει πάρει ο ύπνος εκεί που διαβάζατε με το παιδί σας, σας καταλαβαίνω. Αλλά μην αισθάνεστε άσχημα γι ‘αυτό. Αποδείχτηκε ότι κάνετε κάτι πολύ καλό για την υγεία σας και τον εγκέφαλό σας. Και αν το παιδί σας κοιμηθεί για λίγο κατά τη διάρκεια της ημέρας, να είστε ευγνώμων, γιατί είναι καλό για την ανάπτυξή του. Αλλά μην φοβάστε να το ξυπνήσετε μετά από λίγο, γιατί μετά θα κοιμηθεί μετά τα μεσάνυχτα ξανά!

Το περασμένο καλοκαίρι, ο γιος μου έπαιζε ποδόσφαιρο και πήγα να το δω. Δεν είχα κοιμηθεί καθόλου το προηγούμενο βράδυ επειδή ο μικρός μας ήταν άρρωστος. Πήγα στο αμάξι μας κατά τη διάρκεια που έκαναν ζέσταμά και κοιμήθηκα. Ξύπνησα όταν ο αγώνας τελείωσε. Ο γιος μου είχε θυμώσει πολύ και μου είχε πει «μπαμπά! Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κοιμήθηκες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μου.» Δεν είχα τι άλλο να πω και γι’ αυτό του ζήτησα συγγνώμη…

Αλλά αν αυτό συμβεί ξανά, θα του πω ότι έκανα κάτι καλό για τη μνήμη μου και το σώμα μου. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα καταλάβει, αλλά ίσως θα με κάνει να αισθάνομαι λίγο καλύτερα!

Επιμέλεια κειμένου για το babyradio: Θωμαΐδου Ευθυμία Ζωή

πηγή :http://babyradio.gr/goneis/echoume-nea-o-20leptos-ipnakos-ine-afto-pou-chriazonte-oli-gonis/