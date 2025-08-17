Δυσκοιλιότητα: Επηρεάζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τους ανθρώπους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.Πόνος, βάρος στο στομάχι και κακή διάθεση συνδέονται με τα περιττώματα που έχουμε συγκεντρωμένα στο στομάχι μας, κάτι που είναι ανθυγιεινό.
Οι παρακάτω συνταγή θα σας απαλλάξει από τη δυσκοιλιότητα θα σας βοηθήσει να εξαλείψτε όλα τα κόπρανα που έχετε συσσωρεύσει στο έντερο σας. Για να μπορέσετε να συνεχίσετε τη ζωή σας με περισσότερη ηρεμία.
Δυσκοιλιότητα : Απαλλαγείτε με αλόη
Τα κόπρανα, γενικά, συσσωρεύονται στο παχύ έντερο, το όργανο που εργάζεται για να διευκολύνει τη διαδικασία της πέψης, έτσι εξαρτάται από το σώμα μας να λειτουργεί όσο το δυνατόν καλύτερα από την άποψη του πεπτικού συστήματος που μιλάμε.
Παρότι δεν το πιστεύετε, το κόλον πρέπει να φροντίζεται και να καθαρίζεται κατά διαστήματα, έτσι σας έχουμε φέρει αυτή τη συνταγή που δουλεύει για πολλούς και έχει την ικανότητα να εξουδετερώνει τα περιττώματα αποτελεσματικά και χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψετε πολλά για καθαρτικά φάρμακα, διότι είναι 100% φυσικό.
Συστατικά:
– 1 λεμόνι
– Μέλι (προαιρετικό)
1. Στύψτε το λεμόνι μέχρι να βγάλει όλο το χυμό του και κρατήστε το σε ένα δοχείο.
2. Ανοίξτε το κοτσάνι aloe vera και με τη βοήθεια ενός κουταλιού σούπας, εκχυλίστε 2 κουταλιές της πηκτής aloe vera.
3. Προσθέστε aloe vera σε ένα μπλέντερ μαζί με λεμόνι και 2 ποτήρια με νερό.
4. Μόλις ετοιμαστεί, ανακατέψτε το με το υπολειπόμενο νερό και αυτό είναι.
5. Αν δεν σας αρέσει η γεύση, μπορείτε να το κάνετε πιο γλυκό προσθέτοντας μια κουταλιά της σούπας μέλι.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Πιείτε αυτό το ποτήρι με άδειο στομάχι και φάτε μετά από 30 λεπτά, και πιείτε ένα άλλο ποτήρι 30 λεπτά μετά από κάθε ένα από τα ακόλουθα γεύματα.
Τώρα που γνωρίζετε αυτή την συνταγή, ξεκινήστε να το χρησιμοποιείτε και επωφεληθείτε από όλα τα πλεονεκτήματα του. Απαλλαγείτε μια για πάντα από τη δυσκοιλιότητα.
enimerotiko.gr / newsitamea.gr
πηγή :https://www.giatros-in.gr/dyskoiliotita-telos-1-koutalaki-tou-glykou-apo-afto-arkei-gia-na-adeiasete-pano-apo-9-kila-akatharsies-apo-mesa-sas/
