Δυσκοιλιότητα: Επηρεάζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τους ανθρώπους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.Πόνος, βάρος στο στομάχι και κακή διάθεση συνδέονται με τα περιττώματα που έχουμε συγκεντρωμένα στο στομάχι μας, κάτι που είναι ανθυγιεινό.

Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές που βοηθάνε στην θεραπεία αυτού του προβλήματος, είτε λαμβάνοντας φάρμακα ή μέσω διάσημων σπιτικών συνταγών, ωστόσο δεν κάνουν όλες δουλειά.

Οι παρακάτω συνταγή θα σας απαλλάξει από τη δυσκοιλιότητα θα σας βοηθήσει να εξαλείψτε όλα τα κόπρανα που έχετε συσσωρεύσει στο έντερο σας. Για να μπορέσετε να συνεχίσετε τη ζωή σας με περισσότερη ηρεμία.

Δυσκοιλιότητα : Απαλλαγείτε με αλόη

Τα κόπρανα, γενικά, συσσωρεύονται στο παχύ έντερο, το όργανο που εργάζεται για να διευκολύνει τη διαδικασία της πέψης, έτσι εξαρτάται από το σώμα μας να λειτουργεί όσο το δυνατόν καλύτερα από την άποψη του πεπτικού συστήματος που μιλάμε.

Όταν το κόλον είναι βρώμικο, παρατηρούμε συμπτώματα όπως κόπωση, κακή αναπνοή, πονοκεφάλους, δυσκοιλιότητα, φλεγμονή της κοιλιάς, αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα, πόνους στο στομάχι, έλλειψη όρεξης, διάρροια, ναυτία και ζάλη.

Παρότι δεν το πιστεύετε, το κόλον πρέπει να φροντίζεται και να καθαρίζεται κατά διαστήματα, έτσι σας έχουμε φέρει αυτή τη συνταγή που δουλεύει για πολλούς και έχει την ικανότητα να εξουδετερώνει τα περιττώματα αποτελεσματικά και χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψετε πολλά για καθαρτικά φάρμακα, διότι είναι 100% φυσικό.

Μην περιμένετε περισσότερο και αδειάσετε το στομάχι σας με φυσικό τρόπο από κόπρανα που έχουν παγιδευτεί στο κόλον σας.

Συστατικά:

– 2 κουταλιές της σούπας ζελέ αλόης βέρα

– 1 λεμόνι

– 1 Λίτρο νερό

– Μέλι (προαιρετικό)

Μέθοδος προετοιμασίας:

1. Στύψτε το λεμόνι μέχρι να βγάλει όλο το χυμό του και κρατήστε το σε ένα δοχείο.

2. Ανοίξτε το κοτσάνι aloe vera και με τη βοήθεια ενός κουταλιού σούπας, εκχυλίστε 2 κουταλιές της πηκτής aloe vera.

3. Προσθέστε aloe vera σε ένα μπλέντερ μαζί με λεμόνι και 2 ποτήρια με νερό.

4. Μόλις ετοιμαστεί, ανακατέψτε το με το υπολειπόμενο νερό και αυτό είναι.

5. Αν δεν σας αρέσει η γεύση, μπορείτε να το κάνετε πιο γλυκό προσθέτοντας μια κουταλιά της σούπας μέλι.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πιείτε αυτό το ποτήρι με άδειο στομάχι και φάτε μετά από 30 λεπτά, και πιείτε ένα άλλο ποτήρι 30 λεπτά μετά από κάθε ένα από τα ακόλουθα γεύματα.

Τώρα που γνωρίζετε αυτή την συνταγή, ξεκινήστε να το χρησιμοποιείτε και επωφεληθείτε από όλα τα πλεονεκτήματα του. Απαλλαγείτε μια για πάντα από τη δυσκοιλιότητα.

