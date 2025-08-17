3 looks που θα σε πείσουν να φορέσεις και εσύ capri pants με τον πιο stylish τρόπο

Δες 3 τρόπους να ξεχωρίσεις στυλιστικά με το πιο ενδιαφέρον item της σεζόν, τα capri pants.

Τα capri pants όπως σίγουρα θα γνωρίζεις αν σε ενδιαφέρει λίγο η μόδα, είναι τα παντελόνια που σταματούν λίγο κάτω από το γόνατο ή στη μέση της γάμπας και κάνουν δυνατό comeback φέτος το καλοκαίρι. Επέστρεψαν για να μας υπενθυμίσουν ότι το στυλ μπορεί να είναι και άνετο και chic.

Capri pants: Ήρθε η ώρα να μπει στην ντουλάπα σου αυτή η νοσταλγική τάση

Αν έχεις ήδη ένα τέτοιο κομμάτι στη ντουλάπα σου ή σκέφτεσαι να αποκτήσεις, δες 3 τρόπους να τo φορέσεις και να ξεχωρίσεις.

1. Mε ένα μαύρο τοπ μπορείς να δημιουργήσεις ένα κομψό ενιαίο αποτέλεσμα που δίνει την αίσθηση ολόσωμης φόρμας. Με τα κατάλληλα αξεσουάρ μπορείς να αλλάξεις το συγκεκριμένο σύνολο σε πρωινό ή βραδινό.

Το πρωί το συνδυάζεις εύκολα, με sneakers, με μια μεγάλη tote bag και καπέλο ενώ το βράδυ, αν το φορέσεις με kitten heels και ένα μεγάλο βραδινό clutch, με chunky βραχιόλια έχεις ένα δεύτερο, πολύ διαφορετικό, αλλά εξίσου ενδιαφέρον look.

@nikkkes

2. Για ένα stylish parisian look και πρωινές βόλτες που χρειάζονται άνεση, συνδύασε ένα ζευγάρι capri pants με ένα πουκάμισο με stripes, χρυσά σκουλαρίκια και προσεγμένα χτενισμένα μαλλιά. Ολοκλήρωσε το look με ballet flats και μια ψάθινη τσάντα για ένα πιο καλοκαιρινό twist.

@alesia.merenkovaa

3. Για πιο preppy looks, μια κομψή βόλτα ή ένα επαγγελματικό ραντεβού, φόρεσε τα capri pants σου με ένα ιδιαίτερο τοπ, σε στυλ κορσέ ή ένα top με φραμπαλά. Πρόσθεσε αξεσουάρ με χρώμα, όπως μια κόκκινη τσάντα ή κόκκινα σκουλαρίκια και kitten heels.

alesia.merenkovaa

Τα capri pants είναι ευέλικτα, φρέσκα και απόλυτα in style. Είτε θέλεις άνεση, είτε κομψότητα, είτε κάτι πιο edgy, υπάρχει τρόπος να τα εντάξεις στο προσωπικό σου στυλ. Το μόνο που χρειάζεται είναι φαντασία και αυτοπεποίθηση.

πηγή :https://www.queen.gr/moda/symvoules-modas/story/309314/3-looks-pou-tha-se-peisoun-na-foreseis-kai-esy-capri-pants-me-ton-pio-stylish-tropo