Ντομάτες γεμιστές με λουκάνικο και κριθαράκι της Έφης

TOMATOES STUFFED WITH SPICY SAUSAGE AND ORZO PASTA



ΥΛΙΚΑ για 8 γεμιστά:

8 μέτριες ντομάτες με ωραίο, στρόγγυλο σχήμα

1 μεγάλο χωριάτικο λουκάνικο της επιλογής μας

1 μεγάλο κρεμμύδι

1 κούπα κριθαράκι

1 κόκκινη γλυκιά πιπεριά

1 πράσινη γλυκιά πιπεριά

4 μέτριες πατάτες

1 ζωμό λαχανικών σε μορφή ζελέ

σκόρδο σε σκόνη

αλάτι

πιπέρι

ρίγανη

μαϊντανό

κεφαλοτύρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Ξεκινάμε αδειάζοντας προσεκτικά τις ντομάτες μας, κρατώντας το εσωτερικό τους το οποίο περνάμε από το μούλτι. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι μας κα τις πιπεριές και τα τσιγαρίζουμε με ελαιόλαδο σε ένα κατσαρολάκι.

Στη συνέχεια, ρίχνουμε το κριθαράκι και το αφήνουμε μερικά δευτερόλεπτα να πάρει λίγο χρώμα. Μόλις συμβεί αυτό ,ρίχνουμε τη μισή ποσότητα από το ντοματοχυμό που έχουμε και 2,5 κούπες νερό. Προς το τέλος και λίγο πριν βράσει, ρίχνουμε το ζωμό λαχανικών και τη ρίγανη. Σε ένα άλλο κατσαρολάκι τσιγαρίζουμε σε ελαιόλαδο το λουκάνικο που έχουμε κόψει σε μέτριες ροδέλες . Όταν πάρει χρώμα, ρίχνουμε τον υπόλοιπο ντοματοχυμό που έχουμε κρατήσει, προσθέτοντας αλάτι, πιπέρι και ρίγανη.

Όταν και το κριθαράκι και τα λουκάνικα μας είναι έτοιμα, ρίχνουμε το περιεχόμενο από το ένα κατσαρολάκι στο άλλο, ανακατεύουμε και γεμίζουμε τις ντομάτες μας, προσθέτοντας τώρα και το κεφαλοτύρι μέσα στη γέμιση.

Φροντίζουμε οι ντομάτες μας να μην έχουν μέσα πολύ χυμό γιατί η υγρασία κατά το ψήσιμο θα τις μαλακώσει πολύ και θα διαλυθούν στο σερβίρισμα.

Τις βάζουμε σε ταψί με ελαιόλαδο και νερό μέχρι τη μέση της ντομάτας. Κόβουμε τις πατάτες μας σε λεπτές ροδέλες, ώστε να ψηθούν στον ίδιο περίπου χρόνο με τις ντομάτες μας.

Λίγο πριν σβήσουμε το φούρνο, προσθέτουμε κεφαλοτύρι πάνω στις πατάτες μας.

*Σημ.: Στη σημερινή εκτέλεση αντικατέστησα το κεφαλοτύρι με μοτσαρέλα και πρόσθεσα σταφίδες,

Καλή επιτυχία.

Την συνταγή μας έστειλε η φίλη μας Έφη Μπαξεβάνη.