Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Iceland στο Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρει επιβράβευση 1 λίρας σε πελάτες που αναφέρουν κλοπές. Νέο μέτρο κατά της παραβατικότητας με στόχο τη μείωσή της.

Σε μια πρωτοβουλία που προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις, η γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ Iceland στο Ηνωμένο Βασίλειο εγκαινίασε ένα ασυνήθιστο σύστημα επιβράβευσης: προσφέρει οικονομικό κίνητρο στους πελάτες που αναφέρουν κλοπές εντός των καταστημάτων της.

Η εταιρεία, που καταγράφει ετήσιες απώλειες ύψους 20 εκατομμυρίων λιρών λόγω κλοπών, ανακοίνωσε πως οι πελάτες που ειδοποιούν το προσωπικό για περιστατικά κλοπής την ώρα που συμβαίνουν, θα λαμβάνουν ως επιβράβευση το ποσό της μίας (1) λίρας, το οποίο πιστώνεται στην κάρτα ανταμοιβής Bonus της αλυσίδας.

Κλιμάκωση του φαινομένου στα καταστήματα

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι κλοπές από καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 20% τον τελευταίο χρόνο, με περισσότερα από 530.000 καταγεγραμμένα περιστατικά. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από την περίοδο 2002-2003, όταν ξεκίνησε η συστηματική καταγραφή τέτοιων αδικημάτων.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Iceland, Ρίτσαρντ Γουόκερ, σε δηλώσεις του στο Channel 5 News, υπεραμύνθηκε της απόφασης, λέγοντας: «Ορισμένοι θεωρούν πως οι κλοπές από καταστήματα είναι ένα έγκλημα χωρίς θύματα. Δεν είναι. Επηρεάζουν άμεσα τις επιχειρήσεις, το κόστος λειτουργίας και εν τέλει τις τιμές για όλους τους καταναλωτές».

Ο ίδιος προσέθεσε ότι το πρόγραμμα αυτό δεν απαιτεί τη σύλληψη του δράστη. Αρκεί η ειδοποίηση του προσωπικού ώστε να ενεργοποιηθεί η ανταμοιβή στην κάρτα του πελάτη.

Προτροπή, αλλά με προσοχή

Η Iceland επισημαίνει ότι σε καμία περίπτωση δεν ζητά από τους πελάτες να επέμβουν ή να αντιμετωπίσουν τους παραβάτες. Αντιθέτως, τους καλεί να ενημερώσουν διακριτικά το πλησιέστερο μέλος του προσωπικού, παρέχοντας απλώς μια περιγραφή.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ευρύτερη προσπάθεια περιορισμού του φαινομένου, το οποίο επηρεάζει πλέον και άλλους τομείς του λιανεμπορίου – όπως τα φαρμακεία, όπου, σύμφωνα με αναφορές, εννέα στους δέκα έχουν δεχθεί κρούσματα κλοπής ή επιθετικότητας κατά του προσωπικού.

Διχασμός στην κοινή γνώμη

Η απόφαση της Iceland έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Ορισμένοι επικροτούν την πρωτοβουλία ως ένα πρακτικό μέτρο που ενισχύει την ασφάλεια, ενώ άλλοι τη θεωρούν αμφιλεγόμενη, εγείροντας ερωτήματα για τη θέση των πελατών σε ρόλο… εθελοντών φρουρών.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, έχει ήδη δεσμευτεί να ενισχύσει την αστυνόμευση, με χιλιάδες περισσότερους αστυνομικούς να προβλέπεται να περιπολούν στις γειτονιές μέχρι την άνοιξη του επόμενου έτους.

