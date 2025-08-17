Στο στόχαστρο απατεώνων έχουν μπει σήμερα αρκετές γυναίκες στον Τύρναβο οι οποίες δέχονται τηλεφωνήματα από άτομα τα οποία προσποιούμενα συγγενικό πρόσωπο των ανυποψίαστων γυναικών τις λένε ότι είχαν ατύχημα και βρίσκονται σε νοσοκομείο και θα πρέπει να μπουν στο χειρουργείο αρκεί να δώσουν χρήματα στο γιατρό, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα τους κόψουν το πόδι.

Μάλιστα σε περιπτώσεις γυναικών που είπαν ότι δεν έχουν χρήματα ο φερόμενος ως γιατρός κάλεσε μία κυρία να του δώσει κοσμήματα ώστε να τα βάλει ως ενέχυρο στο ασφαλιστικό ταμείο που θα πλήρωνα κομμάτι του κόστους της επέμβασης.

Φαίνεται ότι από τις μέχρι τώρα αρκετές προσπάθειες εξαπάτησης δεν ευοδώθηκαν οι στοχεύσεις των απατεώνων και μάλιστα αρκετές κυρίες ειδοποίησαν την αστυνομία, που προσπαθούν να εντοπίσουν τους απατεώνες.

ΠΗΓΗ: paidis.com