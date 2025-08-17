Γεμάτες κόσμο είναι φέτος οι ελεύθερες παραλίες της Μαγνησίας, καθώς όλο και περισσότεροι λουόμενοι εγκαταλείπουν τις οργανωμένες πλαζ και τα beach bars, επιλέγοντας πιο οικονομικές λύσεις. Το κύμα ακρίβειας έχει φέρει στο προσκήνιο μια νέα πραγματικότητα: την «οικονομία του φορητού ψυγείου».

Από το πρωί, οικογένειες και παρέες κατακλύζουν τις ακτές με φορητές ομπρέλες, καρεκλάκια και ψυγειάκια γεμάτα σπιτικά σάντουιτς, φρούτα και νερά. «Δεν γίνεται να πληρώνουμε 5 ευρώ τον καφέ και 15 το άτομο για ένα απλό μεσημεριανό. Εδώ με 20 ευρώ ψωνίζουμε από το σούπερ μάρκετ και περνάμε όλη την ημέρα στη θάλασσα», λέει οικογενειάρχης από τον Βόλο που βρέθηκε με τα παιδιά του στην παραλία των Καλών Νερών.

Η ίδια εικόνα και σε παρέες νεαρών. «Προτιμάμε να πάρουμε μουσική από το κινητό μας, να έχουμε το ψυγειάκι μας και να κάτσουμε όλη μέρα χωρίς να μας κυνηγάει ο σερβιτόρος. Είναι πιο ελεύθερα και φυσικά πολύ πιο φτηνά», σημειώνει φοιτήτρια που βρέθηκε στην Άφησσο.

Ανησυχία στους επαγγελματίες

Οι επαγγελματίες της εστίασης μιλούν για πτώση τζίρου έως και 30% σε σχέση με πέρυσι. «Ο κόσμος άλλαξε συνήθειες. Πλέον δεν καταναλώνει. Αυτό σημαίνει λιγότερα έσοδα για εμάς, αλλά και δυσκολία να καλύψουμε τα λειτουργικά μας έξοδα», αναφέρει ιδιοκτήτης beach bar στο THE NEWSPAPER.

Το φαινόμενο έχει επεκταθεί και στις παραλιακές ταβέρνες, όπου οι πελάτες μειώθηκαν αισθητά. «Βλέπουμε οικογένειες που μένουν στην παραλία μέχρι το βράδυ και φεύγουν κατευθείαν για το σπίτι. Δεν κάθονται να φάνε όπως παλιά», λένε επαγγελματίες της εστίασης.

Η νέα καλοκαιρινή πραγματικότητα

Η «κουλτούρα του ψυγειακίου» δεν είναι απλώς μια προσωρινή επιλογή, αλλά τείνει να γίνει σταθερή τάση, που αλλάζει τα δεδομένα για τον τουρισμό και την τοπική αγορά της Μαγνησίας. Για τους λουόμενους σημαίνει εξοικονόμηση και ανεξαρτησία. Για τους επιχειρηματίες, όμως, είναι ένας δύσκολος γρίφος που ανατρέπει τα οικονομικά τους σχέδια.

Όπως φαίνεται, το καλοκαίρι του 2025 θα μείνει στην ιστορία ως το καλοκαίρι που οι παραλίες του νομού ξαναγέμισαν με οικογενειακά ψυγειάκια, φορητές καρέκλες και σπιτικά τοστ αντί για ξαπλώστρες και ακριβά κοκτέιλ.