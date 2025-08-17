Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Αγέλη και η Ομάδα Προσκόπων του 3ου Συστήματος Προσκόπων Τρικάλων συμμετείχαν στην καλοκαιρινή τους κατασκήνωση στο Κατασκηνωτικό Κέντρο ΕΛΤΣΑ Αμαράντου.

Σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον, τα λυκόπουλα και οι πρόσκοποι είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες, να συνεργαστούν, να δημιουργήσουν και να ζήσουν εμπειρίες που ενισχύουν τη φιλία και το πνεύμα της προσκοπικής ζωής. Οι δραστηριότητες περιλάμβαναν παιχνίδια, κατασκευές, εξερευνήσεις, καθώς και βραδιές γύρω από τη πυρά, όπου μοιράστηκαν ιστορίες και τραγούδια. Η κατασκήνωση ολοκληρώθηκε με χαμόγελα και την ικανοποίηση ότι για ακόμη μια χρονιά, η προσκοπική μας οικογένεια μεγάλωσε μέσα από τη χαρά της κοινής εμπειρίας και την επαφή με τη φύση.

Όπως είπε και ο ιδρυτής του Προσκοπισμού, Robert Baden-Powell: «Αφήστε τον κόσμο λίγο καλύτερο απ’ ό,τι τον βρήκατε».

Το 3ο Σύστημα Προσκόπων Τρικάλων ευχαριστεί όλους αυτούς που βοήθησαν είτε με χορηγίες, είτε με παρουσία, είτε με προσωπική δουλειά την κατασκήνωση μας.

Την ένωση παλαιών Προσκόπων Ν. Τρικάλων, τον Αρχηγό κ. Κωνσταντίνο Τσιόγκα και τα μέλη της.

Τους προέδρους των κοινοτήτων Καστανιάς και Αμαράντου.

Τον σύλλογο τριτέκνων Ν. Τρικάλων και τον πρόεδρο κ. Κων/νο Λιούλιο

Τις επιχειρήσεις της πόλης μας.

