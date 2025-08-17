Βαρύ πένθος σκεπάζει από το πρωί της Κυριακής το Διμήνι και τον Βόλο, καθώς η είδηση του θανάτου του Παντελή Αρχοντή, σε ηλικία μόλις 56 ετών, βύθισε στο θρήνο συγγενείς, φίλους και όλη την τοπική κοινωνία.

Ο άτυχος άνδρας, πατέρας τριών παιδιών, οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του όταν, γύρω στις 11:00, στην περιοχή Σαμπάναγα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο και τραυματίστηκε σοβαρά. Παρά τη μάχη που έδωσε, διακομισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, λίγες ώρες αργότερα κατέληξε, αφήνοντας πίσω του οδύνη και αναπάντητα «γιατί».

Η είδηση του ξαφνικού χαμού του πάγωσε το Διμήνι. Ο Παντελής Αρχοντής ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός, χάρη στην επαγγελματική του δραστηριότητα ως ελαιοχρωματιστής, αλλά και για τον χαρακτήρα του. Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν εξαιρετικό επαγγελματία, έναν υποδειγματικό οικογενειάρχη και έναν άνθρωπο που σκόρπιζε χαμόγελο και καλοσύνη.

Η οικογένειά του βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας να πιστέψει ότι ο άνθρωπός τους δεν θα επιστρέψει ξανά στο σπίτι. Η τοπική κοινωνία στέκεται στο πλευρό τους, προσπαθώντας να στηρίξει σε αυτές τις δύσκολες ώρες.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Βόλου, που διενεργεί προανάκριση.