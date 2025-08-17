Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΘΕΟΔ. ΑΡΔΑΝΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 92

Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 18 – 8 – 2025 και ώρα 11.00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος Αρδανιώτης, Αλεξάνδρα Αρδανιώτη και Ιωάννης Δανιήλ,

Αθανασία Αρδανιώτη και Στέργιος Καπάκος.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτρης, Παρασκευή, Γιώργος.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων , τη Δευτέρα 18 – 8 – 2025 και ώρα 10.30 π.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».