Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΘΕΟΔ. ΑΡΔΑΝΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 92
Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 18 – 8 – 2025 και ώρα 11.00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος Αρδανιώτης, Αλεξάνδρα Αρδανιώτη και Ιωάννης Δανιήλ,
Αθανασία Αρδανιώτη και Στέργιος Καπάκος.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτρης, Παρασκευή, Γιώργος.
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων , τη Δευτέρα 18 – 8 – 2025 και ώρα 10.30 π.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
