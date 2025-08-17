Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση του πανηγυριού στο Δροσοχώρι (Δημοτική Κοινότητα Δήμου Πύλης), που οργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δροσοχωρίου σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινότητα Δροσοχωρίου, στην πλατεία του xωριού, όπου έδωσε την ευκαιρία να ανταμώσουν οι Δροσοχωρίτες και να θυμηθούν παλαιές ιστορίες και γεγονότα από το παρελθόν που διαδραματίστηκαν στο Χωριό τους.

Στην εκδήλωση αυτή του Συλλόγου βρέθηκε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας όπου τον υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δροσοχωρίου κ. Πέτρος Μπακάλης και στην συνέχεια ο κ. Μαράβας χαιρέτισε αρκετό κόσμο που τον υποδέχτηκε με εγκαρδιότητα και συνομίλησε για λίγο μαζί τους.

Την γιορτή του πανηγυριού άνοιξε με ομιλία η Πρόεδρος του Συλλόγου Μυρτώ Καραμαγκιόλα η οποία καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους τους ευχήθηκε Χρόνια και κάλεσε τον Δήμαρχο Κώστα Μαράβα για ένα σύντομο χαιρετισμό, που και αυτός με την σειρά του ευχήθηκε Χρόνια Πολλά στους παρευρισκόμενους δίνοντας συγχαρητήρια στον Σύλλογο που οργάνωσε την όμορφη εκδήλωση του πανηγυριού.

Χαιρετισμό έκανε και ο επικεφαλής της Αντιπολίτευσης κ. Θεόδωρος Χήρας ευχόμενος σε όλους Χρόνια Πολλά συγχαίροντας την Πρόεδρο και το Δ.Σ. για την άψογη οργάνωση του πανηγυριού.

Ακολούθησε πολύ χορός όπου ο κόσμος γλέντησε χορεύοντας υπό τον ήχο ζωντανής δημοτικής ορχήστρας.

Παραβρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας ο Πρόεδρος της Μονομετοχικής Εταιρείας του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου και δημοτικός Σύμβουλος κ. Κων/νος Ούτρας, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Χήρας και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δροσοχωρίου κ. Πέτρος Μπακάλης