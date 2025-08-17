- Συνελήφθη, χθες (16-08-2025) το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι κατελήφθη να λειτουργεί, ως προσωρινά υπεύθυνος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με νόμιμο εκπρόσωπο άλλον ημεδαπό άνδρα που αναζητείται, με αναπαραγόμενη μουσική σε ένταση πέραν του επιτρεπόμενου ορίου.
- Συνελήφθησαν, χθες (16-08-2025) στον Βόλο και στην ευρύτερη περιοχή του, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Βόλου, -3- άτομα, σε διαφορετικές περιπτώσεις, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και συγκεκριμένα:
χθες το βράδυ στον Βόλο, ημεδαπή γυναίκα, διότι κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ηρωίνης, βάρους -0,64- γραμμαρίων και μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κοκαΐνης, βάρους -0,11- γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν,
χθες το βράδυ στον Βόλο, ημεδαπή γυναίκα, διότι κατελήφθη να κατέχει δύο χάρτινες συσκευασίες με ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης, σε μορφή σοκολάτας, συνολικού βάρους -1,71- γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν &
χθες το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, ημεδαπός άνδρας, διότι κατείχε μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, σε μορφή σοκολάτας, βάρους -4,3- γραμμαρίων και μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA), βάρους -1- γραμμαρίου, οι οποίες κατασχέθηκαν.
- Συνελήφθη, σήμερα (17-08-2025) τις μεταμεσονύχτιες ώρες στον Βόλο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Βόλου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι, λίγο νωρίτερα, μετέβη σε επιχείρηση εμπορίας τροφίμων, ιδιοκτησίας ημεδαπού, και αφού εισήλθε στον αύλειο χώρο αυτής, αφαίρεσε από αυτόν διάφορα προϊόντα. Τα προϊόντα που βρέθηκαν στην κατοχή του αποδόθηκαν στον νόμιμο δικαιούχο.
- Συνελήφθη, χθες (16-08-2025) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ρήγα Φεραίου, ένας ημεδαπός άνδρας, για το αδίκημα της κλοπής.
Ειδικότερα, ο δράστης, προχθές (15-08-2025) το μεσημέρι, εισήλθε σε χώρο παρεκκλησίου στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου και αφού έθραυσε τα λουκέτα του παγκαριού, αφαίρεσε χρηματικό ποσό, ενώ επιπλέον, χθες (16-08-2025) το μεσημέρι, αφαίρεσε από το ίδιο παγκάρι χρηματικό ποσό. Συνολικά, το αφαιρεθέν χρηματικό ποσό ανέρχεται στο ύψος των -40- ευρώ περίπου.
Επιπρόσθετα, την 26-07-2025, είχε προβεί σε όμοια πράξη στο προαναφερόμενο παρεκκλήσι, αφαιρώντας άγνωστο μικρό χρηματικό ποσό.
- Συνελήφθη, σήμερα (17-08-2025) τις μεταμεσονύχτιες ώρες στην Σκιάθο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι κατελήφθη να λειτουργεί, ως προσωρινά υπεύθυνος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με νόμιμο εκπρόσωπο άλλον ημεδαπό άνδρα που αναζητείται, και να έχει θέσει σε λειτουργία ηλεκτρονικό συγκρότημα, συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μέσω αυτού μουσική σε ένταση πέραν του επιτρεπόμενου ορίου.
- Συνελήφθη, σήμερα (17-08-2025) τις μεταμεσονύχτιες ώρες στον Βόλο, από προστρέξαντες αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Βόλου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι, λίγο νωρίτερα, εισήλθε σε αυλή μονοκατοικίας ιδιοκτησίας ημεδαπής, με σκοπό την κλοπή, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσει την πράξη του καθόσον έγινε αντιληπτός. Οι αστυνομικοί που προσέτρεξαν στο σημείο, μετά από αναζητήσεις, τον εντόπισαν και τον ακινητοποίησαν, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία όπως κατσαβίδια, πολυεργαλείο τύπου πένσα κ.ά..
- Συνελήφθη, χθες (16-08-2025) το βράδυ στους Σοφάδες, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σοφάδων, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι κατελήφθη να έχει θέσει σε λειτουργία συσκευή ραδιοφώνου, συνδεδεμένη με ενισχυτή και ηχεία, σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, αναπαράγοντας μουσική σε υψηλή ένταση, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων. Κατασχέθηκαν συνολικά -7- ηχεία και συσκευή ραδιοφώνου (ράδιο-cd).
Αφήστε μια απάντηση