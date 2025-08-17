Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει και το καλοκαίρι πλησιάζει, πολλοί από εμάς αναζητούν κοντινές παραλίες για να απολαύσουν τα πρώτα μπάνια του 2025.

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα προσφέρει πολλές επιλογές – από οργανωμένες ακτές μέχρι πιο απομονωμένα και ήσυχα μέρη. Αντίστοιχα, η Κορινθία και η νότια με κεντρική Εύβοια, που βρίσκονται πολύ κοντά στην Αθήνα, αξίζουν επίσης μια επίσκεψη.

Πρόσφατα αναφερθήκαμε σε μια πανέμορφη παραλία της Αττικής που φέτος προσφέρει δωρεάν είσοδο, αλλά και σε μια εξαιρετική παραλία στην Κορινθία που έχει αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές. Αν, όμως, ψάχνεις κάτι διαφορετικό, υπάρχει ένα μικρό «κρυφό» διαμάντι που αξίζει να ανακαλύψεις. Ο λόγος για την παραλία Ντουλάπι στη Σαλαμίνα, η οποία, αν και δεν είναι πολύ γνωστή, μαγεύει όποιον την επισκεφθεί.

Η παραλία Ντουλάπι Σαλαμίνας βρίσκεται μόλις 1,5 ώρα από το κέντρο της Αθήνας και έχει αποσπάσει βαθμολογία 4,6/5 στο Google. Η πρόσβαση είναι εύκολη, είτε οδικώς είτε συνδυαστικά με πορθμείο.

Στην παραλία αυτή θα βρεις καταγάλανα, πεντακάθαρα νερά και καταπράσινη βλάστηση γύρω από την ακτή, προσφέροντας σκιά και αίσθηση απομόνωσης. Παρά το γεγονός ότι είναι οργανωμένη, διατηρεί έναν ήσυχο χαρακτήρα, καθώς παραμένει σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχεις προβλήματα με το παρκάρισμα.

Όσοι την έχουν επισκεφτεί, την περιγράφουν με ενθουσιασμό – και όχι άδικα. Η παραλία Ντουλάπι είναι ίσως η καλύτερη αξιολογημένη παραλία κοντά στην Αθήνα, με βαθμολογία 4,9/5 στο Google.