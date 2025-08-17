Όταν ο εσωτερικός διανομέας πάγου στο ψυγείο του Λανς Χάσεϊ χάλασε μετά από λιγότερο από ένα χρόνο, ο ίδιος το πήρε με το μαλακό.

«Είναι ακριβώς όπως όλες οι άλλες συσκευές που ανανεώνουμε κάθε [λίγα] χρόνια», δήλωσε ο Χάσεϊ, δημιουργικός διευθυντής μιας εταιρεία βιομηχανικού σχεδιασμού στο Λος Άντζελες που έχει εργαστεί για σχεδόν όλους τους μεγάλους κατασκευαστές συσκευών, μιλώντας στους «New York Times». «Δεν εκπλήσσεσαι όταν τα πράγματα σπάνε, ακόμη και όταν δεν είναι τόσο παλιά», αναφέρει.

Ο Χάσεϊ νωρίζει ότι τα κομψά σύγχρονα ψυγεία ελάχιστα μοιάζουν με τα ογκώδη, ανταλλακτικά μηχανήματα του 20ού αιώνα. Ως έμπειρος σχεδιαστής προϊόντων, θεωρεί πλέον τα σημερινά ψυγεία -που είναι γεμάτα με πλακέτες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, ηλεκτρονικά και μηχανικά χαρακτηριστικά που διαχειρίζονται αέρια υπό πίεση ή ακραίο ψύχος- ως μερικά από τα πιο πολύπλοκα προϊόντα καταναλωτικής τεχνολογίας που υπάρχουν.

Όλη αυτή η πολυπλοκότητα απαιτεί φόρο αίματος. «Ο κύκλος ζωής των συσκευών – γίνεται όλο και μικρότερος, σε κάθε ψυγείο που έχω πάρει», δήλωσε ο Χάσεϊ. «Το τελευταίο μου είχε περισσότερα προβλήματα σε συντομότερο χρονικό διάστημα».

Ως συγγραφέας που ασχολείται με μεγάλες συσκευές κουζίνας, έχω ακούσει αμέτρητες ιστορίες για βλάβες, απογοητεύσεις και αδύναμο προσδόκιμο ζωής. Ήθελα να μάθω τι πραγματικά συμβαίνει.

Όπως πολλοί άνθρωποι, αναρωτήθηκε αν ο ένοχος ήταν η προγραμματισμένη απαξίωση – μια επιχειρηματική στρατηγική κατά την οποία οι εταιρείες σχεδιάζουν σκόπιμα προϊόντα με περιορισμένη διάρκεια ζωής, απαιτώντας από τους ανθρώπους να αγοράζουν νέα με αυξανόμενη συχνότητα. Αυτή είναι μια κοινή πρακτική σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, από την τεχνολογία μέχρι τις τοστιέρες.

Ωστόσο, μετά από μια εξάμηνη έρευνα, βρήκε μια πολύ πιο περίπλοκη απάντηση.

Είναι αλήθεια ότι οι συσκευές δεν διαρκούν τόσο πολύ όσο παλαιότερα – αν και η διαφορά δεν είναι μάλλον τόσο δραματική όσο φαίνεται να πιστεύουν πολλοί άνθρωποι.

Αν και οι εταιρείες ευθύνονται εν μέρει, το σφάλμα οφείλεται επίσης στις ακούσιες συνέπειες των κυβερνητικών κανονισμών, στον πόλεμο τιμών που οδηγείται από το παγκόσμιο εμπόριο και στην επιθυμία των ανθρώπων για όλο και πιο εξελιγμένα χαρακτηριστικά που απαιτούν πολύπλοκα εξαρτήματα τα οποία είναι πολύ πιο πιθανό να αποτύχουν.

Ίσως ακόμη πιο εκπληκτικό, μπορείτε ακόμη να βρείτε ανθεκτικές συσκευές που μπορούν να διαρκέσουν για δεκαετίες – αλλά μόνο αν είστε πρόθυμοι να κάνετε ορισμένες συμβιβασμούς.

Φταίει ο μύθος του ψυγείου 30 ετών

Πολλοί άνθρωποι έχουν την ανάμνηση κάποιου αρχαίου, αβοκάντο-πράσινου πλυντηρίου ή ψυγείου που έτρεχε για δεκαετίες στο σπίτι των παππούδων τους. Αλλά ακόμη και τότε, η διάρκεια ζωής που κάλυπτε δεκαετίες ήταν ασυνήθιστη.

Τεχνικοί σέρβις, σχεδιαστές, μηχανικοί, εκπρόσωποι εμπορικών οργανώσεων, πωλητές υποστηρίζουν ότι αυτού του είδους η μακροζωία ήταν πάντα η εξαίρεση, όχι ο κανόνας.

«Ποτέ δεν ήταν 30 χρόνια», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Ζίλκα, ένας «βετεράνος» στον κλάδο της εξυπηρέτησης συσκευών, ο οποίος διευθύνει μια τοπική επιχείρηση επισκευής κοντά στο Μαϊάμι. Ακόμη και οι πιο απλές συσκευές που κατασκευάζονταν πριν από τρεις ή τέσσερις δεκαετίες διαρκούσαν μόνο 10 έως 15 χρόνια, δήλωσε ο Ζίλκα. «Αυτή ήταν η μέση διάρκεια ζωής», πρόσθεσε.

Τα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η διάρκεια ζωής των συσκευών έχει μειωθεί ελάχιστα τις τελευταίες δεκαετίες. Πρόσφατη έρευνα της εμπορικής ομάδας Association of Home Appliance Manufacturers δείχνει ότι το 2010 οι περισσότερες συσκευές διαρκούσαν από 11 έως 16 χρόνια. Μέχρι το 2019, οι αριθμοί αυτοί είχαν μειωθεί, σε ένα εύρος εννέα έως 14 ετών. (Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για τις εστίες αερίου και τα στεγνωτήρια, η διάρκεια ζωής στην πραγματικότητα αυξήθηκε).

Φταίνε οι κανονισμοί

Έμπειροι τεχνικοί σέρβις συσκευών κατηγορούν τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς για την αποδοτικότητα του νερού και της ενέργειας για τις περισσότερες απογοητεύσεις των καταναλωτών σχετικά με τις σύγχρονες συσκευές.

Οι κανονισμοί έχουν βελτιώσει τις συσκευές με πολλά μέτρα: Έχουν αφαιρέσει τα φώτα ελέγχου που διαρρέουν στις σόμπες αερίου, έχουν αντικαταστήσει το φρεόν που καταστρέφει το όζον στα ψυγεία, έχουν αποτρέψει τις πυρκαγιές και τα εγκαύματα σε εστίες μαγειρέματος μέσω αισθητήρων ασφαλείας και καλύτερης μόνωσης και έχουν μειώσει εκθετικά το νερό και την ενέργεια που χρησιμοποιούν τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων, εξοικονομώντας χρήματα στους καταναλωτές.

Αλλά επιπλέον, έχουν γενικά προσθέσει επίπεδα πολυπλοκότητας σε συσκευές που προηγουμένως παρέμεναν ίδιες για δεκαετίες, δήλωσε ο Zilka, ο βετεράνος της επισκευαστικής βιομηχανίας.

Ο κύριος ένοχος είναι το σύνολο των προτύπων απόδοσης για τη χρήση νερού και ενέργειας για όλες τις συσκευές μαγειρέματος, ψύξης και καθαρισμού. Τα πρότυπα αυτά διαχειρίζεται το Υπουργείο Ενέργειας από το 1987 και επικαιροποιούνται συχνά- οι κανόνες αξιολογούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι χρόνια μετά από κάθε τροποποίηση, σύμφωνα με την AHAM, και ενδεχομένως ενισχύονται. Οι περισσότερες από τις σημαντικές αλλαγές έφτασαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και έκτοτε έχουν επικαιροποιηθεί αρκετές φορές.

Φταίει η λαχτάρα των ανθρώπων για νέα πράγματα

Ένα χαλασμένο ψυγείο ή μια σόμπα δεν είναι ο μόνος λόγος που οι άνθρωποι αγοράζουν μια νέα συσκευή. Εξίσου, συχνά, είναι επειδή θέλουν τα πιο φανταχτερά, υψηλής τεχνολογίας ή απλά πιο όμορφα νέα μοντέλα που οι εταιρείες φαίνεται να βγάζουν συνεχώς στις μέρες μας.

Ορισμένοι που μελετούν το σχεδιασμό προϊόντων θεωρούν ότι πρόκειται για «ψυχολογική παλαίωση», ή όταν οι άνθρωποι αντικαθιστούν μηχανήματα που κατά τα άλλα είναι λειτουργικά επειδή θέλουν το νέο μοντέρνο προϊόν ή αυτό με το πιο μοντέρνο στυλ.

Σε ένα άρθρο του 2023 στο επιστημονικό περιοδικό Heliyon, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι σχεδιαστές κατηγοριοποίησαν την απαξίωση των προϊόντων σε έξι κύριους τύπους, όπως η προγραμματισμένη, η ψυχολογική, η τεχνολογική – όταν τα τεχνικά στοιχεία των προϊόντων είναι ξεπερασμένα – και η οικονομική, όπως όταν κοστίζει πολύ η συνέχιση της χρήσης ενός προϊόντος.

Φταίει ο πόλεμος των τιμών

Οι συσκευές είναι ακόμη φθηνότερες από ό,τι ήταν πριν από 50 χρόνια, αν προσαρμοστούν στον πληθωρισμό, και αυτό επηρεάζει επίσης τη μακροζωία, δήλωσε ο Πετρίνο Μπολ.

Το 1972, η Sears πωλούσε ένα πλυντήριο ρούχων για 220 δολάρια και ένα στεγνωτήριο για 90 δολάρια, σύμφωνα με έρευνα του 2022 από το περιοδικό AARP. Αυτό είναι περίπου 2.389 δολάρια το 2025, προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό. Σήμερα μπορείτε να πάρετε ένα ζευγάρι πλυντήριο και στεγνωτήριο ρούχων σε έκπτωση από τη Sears για περίπου 1.200 δολάρια.

Οι διεθνείς μάρκες, όπως οι νοτιοκορεατικές εταιρείες Samsung και LG, άλλαξαν την αγορά όταν άρχισαν να πωλούν οικιακές συσκευές στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από περίπου 15 χρόνια, δήλωσε ο Petrino Ball. Προσέφεραν προϊόντα υψηλότερης τεχνολογίας, γεμάτα χαρακτηριστικά, μερικές φορές σε πολύ χαμηλότερη τιμή από την τιμή των αμερικανικών ανταγωνιστών.

«Πραγματικά ταρακούνησε κατά κάποιο τρόπο το τι έκανε ο κλάδος», δήλωσε ο Πετρίνο Μπολ.

Φταίει η τεχνολογία

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, πολλά από τα ως επί το πλείστον γενικά, πλήρως αναλογικά, εύκολα στην εύρεση και τον καθορισμό εξαρτήματα συσκευών έχουν αντικατασταθεί από ψηφιακές, ιδιόκτητες εκδόσεις, δήλωσε ο Nathan Proctor, ο οποίος ηγείται της εκστρατείας για το δικαίωμα στην επισκευή για την Public Interest Research Group, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση για την υπεράσπιση των καταναλωτών.

Ως αποτέλεσμα, η επισκευή των συσκευών είναι πιο δύσκολη και πιο δαπανηρή από ποτέ.

«Πριν από είκοσι πέντε χρόνια, δεν υπήρχαν συσκευές με υπολογιστές μέσα τους», δήλωσε ο Λάντερς. «Τώρα κάποιες από αυτές μπορεί να έχουν σχεδόν 20 πλακέτες κυκλωμάτων υπολογιστών». Αυτό είναι «εξωφρενικό», είπε.

Αν είστε τυχεροί, το πρόβλημά σας μπορεί να απαιτεί μόνο μια ενημέρωση λογισμικού, είπε, αλλά γενικά πρέπει να αντικαταστήσετε ολόκληρη την πλακέτα κυκλώματος. Η πραγματική επιδιόρθωση μιας πλακέτας κυκλώματος υπολογιστή απαιτεί έναν εξειδικευμένο εμπειρογνώμονα που μπορεί να την επαναπιστοποιήσει εκ μέρους της μάρκας, ένα βήμα που είναι τόσο ακριβό, που έχει νόημα μόνο για τις ακριβότερες συσκευές πολυτελείας, εξήγησε ο Landers.

Τις περισσότερες φορές, είπε, οι τιμές στα περισσότερα νέα μοντέλα είναι τόσο χαμηλές, που η πρώτη του πρόταση προς τους πελάτες είναι να αντικαταστήσουν απλώς τη συσκευή. «Αν το κόστος επισκευής είναι το 50% της αντικατάστασης, πετάξτε την καθαρά», είπε. «Αν είναι 40%, εξετάστε την επιλογή».

«Η εργασία είναι υψηλής εξειδίκευσης», πρόσθεσε. «Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις χαμηλές τιμές».

Σε πολλές περιπτώσεις, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ούτε τον χαμένο χρόνο. Οι επισκευές συχνά απαιτούν αναμονή μερικών ημερών ή εβδομάδων για ανταλλακτικά, δήλωσε ο Πετρίνο Μπολ. «Ακόμα και μια μέρα χωρίς πλυντήριο-στεγνωτήριο ή ψυγείο είναι πραγματικά δύσκολη για πολλές οικογένειες», είπε, «αλλά αν αγοράσετε ένα, μπορείτε να το έχετε την επόμενη μέρα».

Επιπλέον, ο προσδιορισμός του τι δεν πάει καλά στα σύγχρονα μηχανήματα μπορεί να είναι δύσκολος ακόμη και για τους έμπειρους τεχνικούς, δήλωσε η Heather Dyer-Yoder, η οποία διευθύνει την Dyer Appliance Academy έξω από το Fort Worth του Τέξας.

Κάθε μάρκα έχει προσαρμοσμένα διαγνωστικά όργανα που απαιτούνται για τη συντήρηση των πλακετών κυκλωμάτων υπολογιστών και οι εταιρείες επισκευής πρέπει να αγοράσουν περισσότερα από δώδεκα από αυτά τα εργαλεία ή να πιστοποιηθούν για να τα παραλάβουν, διαφορετικά δεν μπορούν καν να κατεβάσουν κωδικούς σφαλμάτων για να διαγνώσουν προβλήματα, δήλωσε η Dyer-Yoder.

Δεν έχει κάθε επισκευαστής την πρόσβαση, τα χρήματα ή το εύρος ζώνης για να το κάνει αυτό για όλους τους κατασκευαστές, εξήγησε.

«Όταν ξεκινήσαμε πριν από 13 χρόνια, συνηθίζαμε να διδάσκουμε τα βασικά», δήλωσε η Dyer-Yoder.

Στα θετικά, είπε, ότι η ίδια τεχνολογία μπορεί να εντοπίσει σωστά τα προβλήματα πολύ γρήγορα. Και αν η συσκευή διαθέτει Wi-Fi, μπορεί να κατεβάζει αυτόματα διορθώσεις για σφάλματα, να στέλνει υπενθυμίσεις συντήρησης ή ακόμη και να κατεβάζει όλα τα νέα χαρακτηριστικά που αναπτύχθηκαν για πιο σύγχρονα μοντέλα.

Επτά τρόποι για να «παρατείνετε τη ζωή» της συσκευής σας

Σύμφωνα με την έρευνα των «New York Times», υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να λαμβάνετε πιο έξυπνες αποφάσεις όταν έρχεται η ώρα να αγοράσετε μια νέα συσκευή.

Οι παρακάτω συμβουλές μπορεί να σας βοηθήσουν τόσο πριν όσο και μετά την αγορά:

1. Παραλείψτε τα χαρακτηριστικά που μπορείτε να ζήσετε χωρίς αυτά. Κάθε χαρακτηριστικό προσθέτει ένα επίπεδο πολυπλοκότητας σε μια συσκευή και την καθιστά πιο επιρρεπή στο να χαλάσει. Πολλά είναι δικαιολογημένα πολύτιμα για την πρόσθετη ευκολία τους, όπως ένα ψηφιακό χειριστήριο ή μια λειτουργία ψησίματος στον αέρα σε μια κουζίνα, συγκεκριμένες προσαρμοσμένες ρυθμίσεις πλυντηρίου ρούχων σε ένα πλυντήριο ή στεγνωτήριο, ή μια παγομηχανή ή ένας διανομέας νερού σε ένα ψυγείο – και πιθανώς αξίζουν τον επιπλέον κίνδυνο. Αλλά μπορεί να μην χρειάζεστε περισσότερες από μία παγομηχανές στο ψυγείο σας ή ένα πλυντήριο πιάτων με βραχίονα ψεκασμού που ελέγχεται από την εφαρμογή.

Επιλέξτε τη συσκευή που σας παρέχει τις λειτουργίες που ξέρετε ότι θα χρησιμοποιήσετε πραγματικά με τα λιγότερα πρόσθετα. Συνήθως θα πληρώσετε λιγότερα χρήματα και σε αυτή την περίπτωση.

2. Σκεφτείτε δύο φορές πριν αγοράσετε ένα μοντέλο που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Τα νέα μοντέλα, τα οποία συνήθως χαρακτηρίζονται ως τέτοια από τα περισσότερα καταστήματα μεγάλων συσκευασιών και τους ιστότοπους των εμπορικών σημάτων, συνήθως δεν έχουν δοκιμαστεί πλήρως σε πραγματικά σπίτια. (Ένας χαμηλός αριθμός διαδικτυακών κριτικών συχνά σηματοδοτεί ένα νέο μοντέλο).

Οι ειδικοί μας είπαν ότι ένα νέο μοντέλο μπορεί επίσης να είναι προϊόν βιασύνης των κατασκευαστών για να ανταποκριθούν στους νέους κανονισμούς- είπαν επίσης ότι οι τεχνικοί σέρβις μπορεί να μην είναι ενημερωμένοι για τον τρόπο επισκευής αυτών των μοντέλων και ότι τα ανταλλακτικά μπορεί να μην είναι ακόμη διαθέσιμα. Αυτό ισχύει και για τις μάρκες που είναι νέες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με νέα μοντέλα από μάρκες που είναι πρωτίστως εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες τείνουν προς την ετήσια καινοτομία με τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Το βλέπουμε αυτό να διαδραματίζεται τακτικά στην ετήσια εμπορική έκθεση CES, όπου οι μάρκες παρουσιάζουν νέες συσκευές πλημμυρισμένες με τα πάντα, από μεγάλες οθόνες έως λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

3. Επενδύστε σε εκτεταμένα προγράμματα εγγύησης και συντήρησης. Αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να λειτουργούν όπως ακριβώς θα λειτουργούσαν για το κινητό σας τηλέφωνο, μειώνοντας το κόστος των επισκευών, ιδανικά σε σημείο που η επισκευή να έχει περισσότερο νόημα από την αντικατάσταση.

4. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε και να συντηρείτε τη συσκευή σας. Οι περισσότεροι άνθρωποι σπάνια διαβάζουν τα εγχειρίδια για να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν σωστά τις συσκευές τους και τείνουν να παραλείπουν την τακτική συντήρηση. Η απλή συντήρηση, όπως το σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα της σκόνης και των τριχών των κατοικίδιων ζώων πίσω από το ψυγείο ή η αντικατάσταση των φίλτρων νερού, μπορεί να αποτρέψει πολλά προβλήματα, δήλωσε η Heather Dyer-Yoder, η οποία διευθύνει την Ακαδημία Συσκευών Dyer έξω από το Fort Worth του Τέξας.

Είναι επίσης σημαντικό να καταλάβετε τι δεν πρέπει να κάνετε. Για παράδειγμα, το να βάζετε αλουμινόχαρτο κάτω από τις σπείρες της εστίας σας για να πιάνετε τις σταγόνες θα μπορούσε να βραχυκυκλώσει τους αισθητήρες ασφαλείας, δήλωσε ο Antonio Zuniga Paredes, εκπαιδευτής και τεχνικός επισκευής συσκευών.

5. Ερευνήστε τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στην περιοχή σας. Ιδανικά, ο τεχνικός που επισκευάζει τη συσκευή σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τριετή εμπειρία, δήλωσε η Dyer-Yoder. Αυτός είναι περίπου αρκετός χρόνος ώστε ακόμη και ένας τεχνικός μερικής απασχόλησης να έχει αποκτήσει πρακτική εμπειρία με διάφορες μάρκες, είπε, και να κατανοεί πώς να διαγιγνώσκει τα προβλήματα χωρίς να εισάγει νέα.

6. Εξετάστε το ενδεχόμενο να κάνετε ορισμένες επισκευές μόνοι σας. Πολλοί ειδικοί σε θέματα συσκευών προβλέπουν ότι οι οικονομικές πιέσεις θα οδηγήσουν περισσότερους Αμερικανούς να προσπαθήσουν να επισκευάσουν μόνοι τους τις συσκευές. (Στην Ευρώπη, οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να εμφανίζουν πληροφορίες για τη δυνατότητα επισκευής στις ετικέτες τιμών των προϊόντων).

Μερικές πολιτείες έχουν επίσης περάσει νόμους που απαιτούν από τις εταιρείες να δίνουν τα λεπτομερή εγχειρίδια επισκευής που έχουν σχεδιαστεί για τους τεχνικούς σέρβις σε οποιονδήποτε έχει στην κατοχή του ένα μηχάνημα, δήλωσε ο Νέιθαν Πρόκτρο ο οποίος ηγείται της εκστρατείας για το δικαίωμα στην επισκευή για το Public Interest Research Group.

Εάν ζείτε σε μια πολιτεία όπου ισχύει κάτι τέτοιο, δήλωσε ο Πρόκτορ, θα πρέπει να μπορείτε να λάβετε την τεκμηρίωση και να αγοράσετε εργαλεία και ανταλλακτικά για να επισκευάσετε τη συσκευή σας. Αν δεν μπορείτε, είπε, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στο Repair.org, το οποίο επιμελείται επίσης τους κανόνες επισκευής που ισχύουν επί του παρόντος σε κάθε πολιτεία.

7. Ζήστε με κάποιες μικρές ατέλειες. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να αντιμετωπίσετε τις μικροβλάβες των συσκευών με το μαλακό, όπως έκανε ο Λανς Χάσεϊ όταν χάλασε ο διανομέας πάγου του ψυγείου του.

