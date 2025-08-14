Μία υπέροχη δημοτική βραδιά οργάνωσε η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Προκοπίου, που έλαβε χώρα στην πλατεία του Χωριού την Τετάρτη 13 Αυγούστου όπου την απόλαυσαν αρκετοί κάτοικοι του Αγίου Προκοπίου, ετεροδημότες αλλά και από τα γύρω χωριά.

Χαιρετισμό έκανε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Προκοπίου κ. Γεώργιος Αλέξης ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους τον Δήμαρχο Πύλης κ. Κων/νο Μαράβα και τους ευχαρίστησε που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση. Ακολούθησε γλέντι με πολύ κέφι και χορό από τον κόσμο υπό τον ήχο της δημοτικής μουσικής που έπαιζε γνωστός ντι-τζέι της περιοχής.

Παραβρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αθανάσιος Κωστάκης, ο Αντιδήμαρχος Συντονισμού Έργων-Αυτεπιστασίας- Παιδικών Χαρών κ. Παναγιώτης Τσόλας, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Τρικκαίων κ. Σοφία Αλεστά, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελάτης κ. Κων/νος Μπρίζης και ο συντοπίτης πρώην βουλευτής και πρώην Νομάρχης κ. Ηλίας Βλαχογιάννης.