Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο ζήτησε ο 61χρονος που κατηγορείται για την εν ψυχρώ θανάτωση αδέσποτου σκύλου, έξω από το δημοτικό κυνοκομείο στις Γλαφυρές του Βόλου. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Ανακριτή, δείχνοντας να μην έχει πλήρως αντιληφθεί τη σοβαρότητα της πράξης του και τις βαρύτατες ποινικές συνέπειες που αντιμετωπίζει.
Μέχρι την απολογία του θα παραμείνει κρατούμενος, ενώ εκτός από το διοικητικό πρόστιμο, σε βάρος του υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση έως τη δίκη. Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν περιλαμβάνουν και αυτήν της παράνομης οπλοφορίας.
Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε, πυροβόλησε το ζώο με μία σφαίρα, υποστηρίζοντας πως του «έτρωγε τις κότες». Ο 61χρονος παρουσιάστηκε χωρίς δικηγόρο και χωρίς τη στήριξη μελών της οικογένειάς του, προκαλώντας οργή στην τοπική κοινωνία και νέο κύμα αντιδράσεων από φιλοζωικές οργανώσεις και πολίτες.
Ακολούθησε νομότυπη έρευνα στην οικία του δράστη, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο κυνηγετικά όπλα και 21 φυσίγγια. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση του οπλισμού, ενώ εξετάζεται η νομιμότητα της κατοχής του.
Στον εισαγγελέα χωρίς χειροπέδες
Νωρίτερα, εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από φιλοζωικές οργανώσεις και πολίτες, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο 61χρονος.
Ο κατηγορούμενος, ο οποίος δηλώνει κυνηγός, φέρεται να πυροβόλησε το άτυχο ζώο χωρίς κανένα λόγο, μπροστά στα μάτια σοκαρισμένου αυτόπτη μάρτυρα. Έφτασε στα Δικαστήρια χωρίς χειροπέδες και συνοδευόταν μόνο από έναν αστυνομικό, γεγονός που προκάλεσε σχόλια, καθώς για πλημμελήματα κατηγορούμενοι οδηγούνται με χειροπέδες.
Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τη στιγμή της εκτέλεσης στο THE NEWSPAPER λέγοντας: «Είδα τον πυροβολισμό, φώναξα σε αυτόν που πυροβόλησε και με κοίταξε με αυθάδεια και θράσος. Φοβήθηκα γιατί ο πυροβολισμός είχε και λάμψη και ήμουν μόνος μου. Με κοίταξε υποτιμητικά. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να το κάνει. Ήταν ένα φοβικό ζώο που απλώς κοιμόταν, δεν ενοχλούσε κανέναν, δεν απομακρυνόταν ούτε εκατό μέτρα. Δεν γάβγιζε, ήταν ήσυχο και ακίνητο».
Το περιστατικό έχει προκαλέσει οργή στην τοπική κοινωνία, ενώ φιλοζωικοί φορείς ζητούν την αυστηρή τιμωρία του δράστη, υπογραμμίζοντας ότι η κακοποίηση και θανάτωση ζώων συντροφιάς συνιστά κακούργημα με ποινές φυλάκισης και υψηλά πρόστιμα.
