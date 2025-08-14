Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο ζήτησε ο 61χρονος που κατηγορείται για την εν ψυχρώ θανάτωση αδέσποτου σκύλου, έξω από το δημοτικό κυνοκομείο στις Γλαφυρές του Βόλου. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Ανακριτή, δείχνοντας να μην έχει πλήρως αντιληφθεί τη σοβαρότητα της πράξης του και τις βαρύτατες ποινικές συνέπειες που αντιμετωπίζει.

Μέχρι την απολογία του θα παραμείνει κρατούμενος, ενώ εκτός από το διοικητικό πρόστιμο, σε βάρος του υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση έως τη δίκη. Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν περιλαμβάνουν και αυτήν της παράνομης οπλοφορίας.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε, πυροβόλησε το ζώο με μία σφαίρα, υποστηρίζοντας πως του «έτρωγε τις κότες». Ο 61χρονος παρουσιάστηκε χωρίς δικηγόρο και χωρίς τη στήριξη μελών της οικογένειάς του, προκαλώντας οργή στην τοπική κοινωνία και νέο κύμα αντιδράσεων από φιλοζωικές οργανώσεις και πολίτες.

Ακολούθησε νομότυπη έρευνα στην οικία του δράστη, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο κυνηγετικά όπλα και 21 φυσίγγια. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση του οπλισμού, ενώ εξετάζεται η νομιμότητα της κατοχής του.