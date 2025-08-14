- Συνελήφθη, χθες (13-08-2025) το πρωί στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, -1- ημεδαπός άνδρας, διότι κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν μία νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα κάνναβης και μία χάρτινη συσκευασία με μικροποσότητα μείγματος κάνναβης και καπνού.
- Συνελήφθη, χθες (13-08-2025) το πρωί στον Βόλο, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βόλου, -1- ημεδαπός άνδρας, διότι όπως εξακριβώθηκε, προχθές (12-08-2025) το πρωί σε περιοχή του Βόλου, πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο έναν αδέσποτο σκύλο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ζώου.
Σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του δράστη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κυνηγετικά όπλα και -21- φυσίγγια.
- Συνελήφθησαν, χθες (13-08-2025) και σήμερα (14-08-2025), -2- ημεδαποί, για παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα:
χθες το βράδυ στη Σκιάθο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου, -1- ημεδαπός άνδρας, διότι κατελήφθη να λειτουργεί, ως προσωρινά υπεύθυνος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με νόμιμη εκπρόσωπο ημεδαπή που αναζητείται και να έχει θέσει σε λειτουργία δύο μουσικά όργανα και ένα μικρόφωνο συνδεδεμένα με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική πέραν του επιτρεπόμενου ορίου και
σήμερα τις μεταμεσονύκτιες ώρες, σε περιοχή του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βορείου Πηλίου, -1- άλλος ημεδαπός άνδρας, διότι κατελήφθη να λειτουργεί, ως ιδιοκτήτης, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και να έχει θέσει σε λειτουργία ηλεκτρονικό συγκρότημα, συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική πέραν του επιτρεπόμενου ορίου.
Αφήστε μια απάντηση