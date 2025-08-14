Ένα ακόμη κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων, αυτή την φορά στο Βλοχό, επιβεβαιώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 18 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη κ. Τέλιο που μίλησε στο KarditsaLive.Net, με την επιβεβαίωση του κρούσματος υπήρξε και άμεση θανάτωση του κοπαδιού που αριθμούσε περίπου 300 ζώα και ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την υγειονομική ταφή των ζώων και την απολύμανση του χώρου.

Το συγκεκριμένο κρούσμα είναι το 6ο στο νομό μας καθώς είχαν προηγηθεί δύο στη Μεταμόρφωση, δύο στην Κυψέλη και το πιο πρόσφατο την περασμένη Δευτέρα στην Κόρδα.

Συνολικά από τις 6 αυτές περιπτώσεις έχουν θανατωθεί περισσότερα από 1.000 ζώα.

Π.Κ., KarditsaLive.Net