Ο Δήμος Μετεώρων ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος ελέγχων που πραγματοποίησε η Δημοτική Αστυνομία σε κοινόχρηστους χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καλύπτοντας όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των καταστημάτων τηρεί τη νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς που αφορούν τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων. Ωστόσο, σε δώδεκα περιπτώσεις εντοπίστηκαν παραβάσεις, για τις οποίες επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και κατά το προσεχές διάστημα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή της νομιμότητας, την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων και την προστασία των κοινόχρηστων χώρων προς όφελος όλων των πολιτών και επισκεπτών του Δήμου.

Ο Δήμος Μετεώρων καλεί για ακόμη μία φορά όλους τους επαγγελματίες να συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες, συμβάλλοντας ενεργά στη διατήρηση της τάξης και της καλής εικόνας του δημόσιου χώρου.

