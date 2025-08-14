Ένα σημαντικό σεμινάριο Διεύθυνσης με το Νίκο Ευθυμιάδη με θέμα ʺΑπό την Παλαιά Μουσική έως σήμεραʺ που αφορά μαέστρους, διευθυντές Χορωδιών κάθε είδους (Μικτής – Νεανικής – Παιδικής – Σχολικής – Γυναικείας και Ανδρικής Χορωδίας), εκπαιδευτικούς της μουσικής, φοιτητές Τμημάτων Μουσικών Σπουδών, σπουδαστές Ωδείων, Χορωδούς.

Με έμφαση σε κορυφαία έργα του Παλεστρίνα, του Γκουνό και άλλων συνθετών, θρησκευτικής και κοσμικής μουσικής, και Ιδιαίτερη εμβάθυνση στην πολυφωνική μουσική του Μεσαίωνα, της Αναγέννησης, του Μπαρόκ έως την σύγχρονη μουσική θα πραγματοποιηθεί στο πανέμορφο ξενοδοχείο «Ναϊάδες» στην Λίμνη Πλαστήρα από 5 έως 7 Σεπτέμβρη 2025.

Το σεμινάριο διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Χορωδιών και Διευθυντών Χορωδίας σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Καρδίτσας και το Ωδείο Καρδίτσας – Κων/νος Ευθυμιάδης.

Το θέμα του Σεμιναρίου αφορά κυρίως την ερμηνεία της Μεσαιωνικής και Αναγεννησιακής Μουσικής, που θεωρείται η κορυφαία περίοδος ανάπτυξης της Χορωδιακής Τέχνης αλλά θα επεκταθεί και σε άλλες περιόδους έως την σύγχρονη μουσική.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντές Χορωδιών (παιδικών, νεανικών, μικτών, ανδρικών, γυναικείων, ωδείων), καθώς και σε καθηγητές μουσικής Α΄ Βάθμιας καΙ Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης που διευθύνουν σχολική χορωδία, σε διευθυντές χορωδιών παιδικής, νεανικής, μικτής χορωδίας κλπ.

Σε ένα μαγευτικό, δροσερό και ασφαλές περιβάλλον καθηγητές μουσικής – διευθυντές χορωδιών, χορωδοί, σπουδαστές Ωδείων κ.α. θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο σεμινάριο, που περιλαμβάνει πρωινή – απογευματινή εργασία και πιθανότατα βραδινές συναυλίες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρία και πράξη και συγκεκριμένα:

Τεχνική διεύθυνσης Ρεπερτόριο Ερμηνεία Μεθοδολογία διδασκαλίας ενός τραγουδιού Τεχνική φωνητικής Μονοφωνικό – Δίφωνο – Τρίφωνο – Τετράφωνο Χορωδιακό τραγούδι (Θεωρία & Πράξη)

Η θεωρία θα δέσει με τη πράξη σε συγκεκριμένα αριστουργήματα της Χορωδιακής Τέχνης του Παλεστρίνα, Γκουνό και άλλων συνθετών.

Ο Νίκος Ευθυμιάδης έχει ασχοληθεί για πολλές δεκαετίες με την παιδική φωνή και παιδικές, σχολικές αλλά και μικτές, ανδρικές, γυναικείες χορωδίες.

Ο Νίκος Ευθυμιάδης, πάνω από 40 χρόνια πρωτοστατεί στη χορωδιακή ζωή της χώρας (και όχι μόνο) διαμέσου Σεμιναρίων Διεύθυνσης, Χορωδιακών Εργαστηρίων, Συναντήσεων και Φεστιβάλ, συναυλιών, μαδριγαλιστικών συνόλων καθώς και μικτών, γυναικείων, παιδικών και σχολικών χορωδιών που διευθύνει

(https://www.youtube.com/channel/UCYlv45rVt06ZP7E1Ii- VdZA/videos?view_as=subscriber).

Ο Δρ. Νίκος Ευθυμιάδης ( Master of Arts στη Διεύθυνση ) διετέλεσε Επισκέπτης Καθηγητής στη Μουσική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νις (Σερβία) και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Καρδίτσας, καθώς και Ωδείων. Διετέλεσε Ειδικός Συνεργάτης – Σύμβουλος του Υπουργού Παιδείας για θέματα μουσικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Επίσης, διευθύνει επί δεκαετίες πολυφωνικές χορωδίες, ερμηνεύοντας ένα ευρύ ρεπερτόριο Ελληνικής και ξένης μουσικής (από την αρχαία ελληνική μουσική μέχρι σήμερα), στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει πραγματοποιήσει πάνω από χίλιες πεντακόσιες (1500) συναυλίες στο εξωτερικό (Ευρώπη – Η.Π.Α), διευθύνοντας συμφωνικές Ορχήστρες, Χορωδίες και Σολίστ. Έχει πραγματοποιήσει επίσης πολλές διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια. Ιδιαίτερη είναι η εξειδίκευσή του στην παλαιά μουσική (γρηγοριανό – αμβροσιανό μέλος –

αναγέννηση). Έχει διδάξει σε πολλά σεμινάρια διεύθυνσης στην Ελλάδα, στην Κύπρο και την Ιταλία (Πανεπιστημιακά Κρατικά Ωδεία).

Είναι μέλος Διεθνών Κριτικών Επιτροπών Φεστιβάλ, Διαγωνισμών τραγουδιού και Οργάνων και Διαγωνισμών Χορωδιών του εξωτερικού (Ιταλία καΙ Σερβία) καΙ της Ελλάδος. Εκδότης – Διευθυντής του πρωτοποριακού περιοδικού μουσικής εκπαίδευσης, χορωδιακής μουσικής, σύνθεσης και μουσικολογίας «Μουσική Καρτελίνα» (Ο Νέος Μουσικός Χαρτοφύλακας), Καλλιτεχνικός Διευθυντής Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Δελφών, Κεφαλονιάς κ.λπ.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα σταλεί έγκαιρα ένα πλούσιο ρεπερτόριο και ειδικότερα έργα των Παλεστρίνα και Γκουνό, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα.

ΟΙ πρόβες θα συνοδεύονται με ελεύθερο διάλογο από τους συμμετέχοντες γΙα την επίλυση κάθε απορίας.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής για τις 28 περίπου ώρες διδασκαλίας.

Θα υπάρξουν, εκτός από τους ενεργά συμμετέχοντες και ακροατές του Σεμιναρίου.

Θα υπάρξει μικρό φωνητικό σύνολο – χορωδία του Ωδείου Καρδίτσας – Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης ως χορωδιακό εργαστήρι.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε ένα από τα ωραιότερα ξενοδοχεία στην Λίμνη Πλαστήρα, το «Ναϊάδες», που συνδυάζει όμορφη θέα, ανοιχτή πισίνα, μόνιμο πιάνο, αίθουσα εκδήλωσης και πολύ καλές τιμές.

Ημερομηνία λήξης δηλώσεων συμμετοχής είναι η Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025.

Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στη Γραμματεία του Διεθνούς Φεστιβάλ Καρδίτσας και στα τηλέφωνα 24410 / 75440 – 42896 6944442532 καΙ στα e-mail : [email protected], [email protected].