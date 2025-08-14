Εντολή στους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας να ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες έκδοσης της Πρόσκλησης μέσω της οποίας θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η εγκατάσταση του νέου στεφανιογράφου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, υπολογισμού 650.000 € έδωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, μετά το πρόβλημα που εμφανίστηκε στο μοναδικό στεφιανιογράφο που διαθέτει η Καρδιολογική Κλινική, θέτοντας το εκτός λειτουργίας.

Ο Περιφερειάρχης, λαμβάνοντας υπόψην το αίτημα του Καθηγητή Καρδιολογίας, Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής Ιωάννη Σκουλαρίγκη επισπεύδει τις σχετικές διαδικασίες, προκειμένου ένα από τα μεγαλύτερα Νοσοκομεία της χώρας, το οποίο εξυπηρετεί χιλιάδες ασθενείς, να αποκτήσει άμεσα ψηφιακό καρδιοαγγειακό σύστημα στεφαναιογραφίας σύγχρονης τεχνολογίας και κατάλληλο για κάθε είδους καρδιοαγγειογραφικών και στεφανιογραφικών εξετάσεων- επεμβάσεων για τις ανάγκες του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου της Καρδιολογικής Κλινικής.

Ο νέος στεφανιογράφος θα αντικαταστήσει τον παλιό.

Σε δήλωση του ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας τονίζει: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στέκεται έμπρακτα στο πλευρό του δημόσιου συστήματος υγείας. Με τη χρηματοδότηση της εγκατάστασης ενός σύγχρονου στεφανιογράφου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, δίνουμε στους γιατρούς μας το κατάλληλο εργαλείο για να σώζουν ζωές και στους πολίτες της Θεσσαλίας την πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου καρδιολογική φροντίδα. Η επένδυση αυτή, ύψους 650.000 ευρώ, έρχεται να καλύψει μια υπαρκτή ανάγκη και να αναβαθμίσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες».