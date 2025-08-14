Τα Τρίκαλα θρηνούν για τον πρόωρο χαμό ενός ακόμη νέου ανθρώπου. Τα ξημερώματα έφυγε από τη ζωή ο Ταμίας του Δήμου Τρικκαίων Γιάννης Βαβίτσας σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ένας νέος άνθρωπος, αγαπητός στην τοπική κοινωνία.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα στις 5.30 μ.μ. εκ του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου.

Η ΣΎΖΥΓΟΣ-Αικατερίνη Πάλλα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ-Κρύστα, Κοσμάς, Νίκος

Η ΜΗΤΕΡΑ-Χρυσαυγή Βαβίτσα

Τα αδέλφια, οι λοιποι συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό ώρα 5.00 μ.μ

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ά νεκροταφείου.

Συλλυπητήρια του Δημάρχου Τρικκαίων

Την οδύνη του για τον θάνατο του δημοτικού υπαλλήλου Γιάννη Βαβίτσα εκφράζει ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς.

Σε μήνυμά του επισημαίνει “τη βαθιά του θλίψη για έναν υπάλληλο που υπηρέτησε τους πολίτες και την Αυτοδιοίκηση επί σειρά ετών, με σύνεση και γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών, από το Ταμείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων”.

Ο κ. Σακκάς συλλυπείται «βαθύτατα την οικογένειά του και τους οικείους του».