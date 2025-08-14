Αγανάκτηση σε χιλιάδες εργαζόμενους στις δημόσιες μονάδες υγείας και το ΕΚΑΒ, που στενάζουν από την εντατικοποίηση, καθώς και σε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες των νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου, που δυσκολεύονται ή και αδυνατούν να πραγματοποιήσουν μια απλή χειρουργική επέμβαση ή ακόμη και μια ιατρική επίσκεψη ή εξέταση, λόγω των τεράστιων ελλείψεων στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας των νησιών, προκάλεσαν οι προκλητικές δηλώσεις του υπουργού Εμπορίου της Υγείας ότι «η πρόοδος από πέρυσι είναι τεράστια. Φέτος έχουμε τις λιγότερες ελλείψεις πολλών τελευταίων ετών».

Πρόκειται για τη γνωστή προκλητική κυβερνητική προπαγάνδα του «είμαστε καλύτερα από πέρυσι» που στον τομέα της πολιτικής προστασίας αξιοποιείται για να καλύψει την ανυπαρξία ουσιαστικών μέτρων αντιπυρικής και αντιπλημμυρική προστασίας και αντισεισμικής θωράκισης, ενώ στον τομέα της υγείας για να συγκαλύψει ότι τα δικαιώματα των υγειονομικών και οι ανάγκες των λαϊκών οικογενειών θυσιάζονται για να εξασφαλισθεί νέα πελατεία και ακόμη μεγαλύτερη κέρδη στους ομίλους της ιδιωτικής υγείας και ασφάλισης.

Εξίσου προκλητικό ήταν και το «γαϊτανάκι φιλοφρονήσεων» που ακολούθησε, μεταξύ του επικεφαλής της συνδικαλιστικής παρατάξης του ΠΑΣΟΚ στην ΠΟΕΔΗΝ, που «αναγνώριζε τη διαρκή προσπάθεια του υπουργού υγείας», και του υπουργού Εμπορίου της Υγείας, που «ευχαριστούσε την πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ για την αναγνώριση της».

Την ίδια περίοδο που δεκάδες σωματεία και μαζικοί φορείς σε νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, ανάμεσα τους και αγωνιστικά σωματεία εργαζομένων σε νοσοκομεία, οργάνωναν και οργανώνουν μαζικές κινητοποιήσεις ενάντια στην πολιτική υποβάθμισης και εμπορευματοποίησης των δημόσιων μονάδων που ευθύνεται για την υπερεντατικοποίηση, που οδηγεί ακόμη και σε παραιτήσεις υγειονομικών, αλλά και την ταλαιπωρία, την οικονομική επιβάρυνση ή ακόμα και τον κίνδυνο για την υγεία και ζωή των κατοίκων και επισκεπτών των νησιών.

Για τις κινητοποιήσεις αυτές, η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ «δεν είπε κουβέντα» ακόμη και όταν, όπως έγινε στην Κω και στην Κάλυμνο, ο υπουργός Εμπορίου της Υγείας συκοφαντούσε εργαζόμενους και κατοίκους, που διεκδικούσαν στελέχωση και ενίσχυση των μονάδων υγείας των νησιών τους.

Αντίθετα, οι «φιλοφρονήσεις» από τον επικεφαλής της παράταξης του ΠΑΣΟΚ συνεχίσθηκαν ακόμη και όταν ο υπουργός Εμπορίου της Υγείας διαφήμιζε τις ιδιωτικοποιήσεις και την ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, που είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής υποβάθμισης και εμπορευματοποίησης του δημόσιου συστήματος υγείας.

Επιβεβαιώνοντας επομένως, αυτό που ήδη γνωρίζαμε. Ότι, δηλαδή, η χρόνια υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των δημόσιων μονάδων υγείας, οι ιδιωτικοποιήσεις, η λειτουργία των νοσοκομείων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια με εφαρμογή των DRG, η επέκταση της επιχειρηματικής δράσης στους τομείς της υγείας και της ασφάλισης ΔΕΝ οφείλονται σε «νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία» της ΝΔ. Αποτελούν συνειδητή υλοποίηση από όλες τις κυβερνήσεις της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία, η υγεία είναι «εμπόρευμα», οι ασθενείς είναι «πελάτες» και η υγειονομική περίθαλψη είναι πεδίο επιχειρηματικής κερδοφορίας.

Στα πλαίσια της σύμπλευσης τους στην ίδια πολιτική, εντάσσεται και η «κρυφή» ή «φανερή» στήριξη της παράταξης του ΠΑΣΟΚ από στελέχη της ΝΔ καθώς και μηχανισμούς διοικήσεων νοσοκομείων και ΥΠΕ στις πρόσφατες εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης της ΠΟΕΔΗΝ.

Στα πλαίσια της ίδιας πολιτικής, εντάσσεται και η πρόσφατη υπουργική απόφαση, με την οποία διατίθενται υποδομές, εξοπλισμό και προσωπικό των δημόσιων μονάδων υγείας σε ιδιώτες γιατρούς για παροχή ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε «ασθενείς – πελάτες».

Επιβεβαιώνεται επομένως η ανάγκη να απομονώσουμε όλους αυτούς που στηρίζουν την πολιτική που θυσιάζει τα δικαιώματα και τις ανάγκες μας για να ενισχυθεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, αξιοποιώντας τις εκλογές σε σωματεία καθώς και το επερχόμενο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ για την αλλαγή των συσχετισμών.

Απαιτείται, ταυτόχρονα, να συνεχισθούν και να δυναμώσουν οι κοινές αγωνιστικές πρωτοβουλίες σωματείων εργαζομένων στις μονάδες υγείας με αλλά σωματεία και μαζικούς φορείς ενάντια στον κοινό μας εχθρό, τους επιχειρηματικούς ομίλους, τα κόμματα τους και την Ευρωπαϊκή Ένωση που τους στηρίζει. Σε αυτήν την κατεύθυνση, δεσμευόμαστε να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις.