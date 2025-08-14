Για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του 7χρονου παιδιού του κατηγορείται ένας πατέρας από τη Σκιάθο, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης στο νησί, έπειτα από καταγγελία της μητέρας του παιδιού, όταν εκείνη είδε στο σώμα του μώλωπες.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το παιδί επέστρεψε στη μητέρα του μετά από βόλτα στο πάρκο με τον πατέρα του και εκείνη διαπίστωσε την ύπαρξη πολλών μελανιών στο σώμα του. Υποψιαζόμενη ότι το ανήλικο παιδί της υπέστη βία από τον σύζυγό της, κάλεσε την αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται και η πιθανότητα οι μώλωπες να προέρχονται από θαλάσσια σπορ στα οποία συμμετείχε το παιδί.

Ο δικηγόρος του πατέρα, ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, κατέθεσε αίτηση ακύρωσης της κατάθεσης του ανηλίκου, υποστηρίζοντας ότι δεν τηρήθηκαν οι απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες για να ληφθεί υπόψη, και ζήτησε την επανάληψή της.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα και ζήτησε από τον δικηγόρο να υποβάλει ερωτήσεις, οι οποίες, μαζί με εκείνες του δικαστηρίου, θα κριθούν από τον παιδοψυχολόγο ως προς το αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να ξεκινήσει εκ νέου η διαδικασία εξέτασης του παιδιού στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου και έχει τη συνεπιμέλεια του παιδιού, κατόπιν συνεννόησης.

