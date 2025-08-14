Απεβίωσε σε ηλικία 51 ετών ο χειρούργος ορθοπεδικός του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, Αθανάσιος Κωνσταντίνου. Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025 και ώρα 7:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΣΟΦΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 6:30 μ.μ.
Η ΔΕΞΙΩΣΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΣΠΗΛΙΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ)
