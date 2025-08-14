Απεβίωσε σε ηλικία 51 ετών ο χειρούργος ορθοπεδικός του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, Αθανάσιος Κωνσταντίνου. Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025 και ώρα 7:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΣΟΦΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις :

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 6:30 μ.μ.