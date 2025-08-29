Εξαιρετικά όμορφη βραδιά ποίησης στα Τρίκαλα, στο πλαίσιο εκδηλώσεων του 13ου Πανθεσσαλικού Φεστιβάλ Ποίησης. Η τέταρτη ημέρα των εκδηλώσεων φιλοξενήθηκε στο πανέμορφο θεατράκι του Ληθαίου με τη στήριξη του Δήμου Τρικκαίων στη διοργάνωση του περιοδικού «Θράκα» με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το Φεστιβάλ χαρακτηρίστηκε από τρία στοιχεία: μεγάλη προσέλευση ακροατών/τριών, διεθνείς παρουσίες, συμμετοχή μαθητών/τριών Λυκείου.

Καλωσορίσματα

Ο οικοδεσπότης αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Μιχάλης Λάππας, επισημαίνοντας την επιτυχία της διοργάνωσης και ευχαριστώντας τους διοργανωτές και κάθε συμμετέχοντα/ουσα, έθεσε ένα καίριο ζήτημα: κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάζει τον πνευματικό λόγο. Ο ίδιος έδωσε την απάντηση, λέγοντας πως οι πνευματικοί άνθρωποι και το συναίσθημά τους είναι απαραίτητα για τη συνέχιση της ελευθερίας της έκφρασης. Θερμές ευχαριστίες στον Δήμο Τρικκαίων και τους συμμετέχοντες απηύθυνε και ο εκδότης του περιοδικού κ. Θάνος Γώγος. Ακολούθως, η κ. Ειρήνη Κομνηνού, Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης /ΥΠΠΟ, Project Manager του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας, ενημέρωσε τους/τις τρικαλινούς/ες για τη στήριξη του Φεστιβάλ από τη δράση «Δημιουργική Ελλάδα», επισημαίνοντας τη συνέχιση του προγράμματος και μετά το 2027 και δίνοντας έμφαση στη γενικότερη στήριξη που αυτό δίνει.

Από τον Δήμο Τρικκαίων παρέστησαν επίσης η πρόεδρος της e-trikala ΑΕ Εφη Λεβέντη και οι δημοτικοί σύμβουλοι Ζωή Παπαναστασίου και Βίβιαν Τέγου.

Απαγγελίες

Ο παρουσιαστής κ. Νικόλας Κουτσοδόντης προσφωνούσε τους ποιητές, που από τα Τρίκαλα και το εξωτερικό χρωμάτισαν μια ακόμη όμορφη βραδιά στον Ληθαίο ποταμό. Κατά σειρά απήγγειλαν ποιήματά τους οι Κώστας Καναβούρης, Γεωργία Κολοβελώνη, Παρασκευή Αλέξη, Ελένη Αλεξίου, Απόστολος Γουγουλάκης, Miguel Rodriguez Monteavaro (Ισπανία), Helen Ivory (Ηνωμένο Βασίλειο), Yolanda Castaño (Ισπανία), Θωμάς Τσαλαπάτης, Marianne Catzaras (Τυνησία), Ηλίας Κεφάλας, Zita Iszó (Ουγγαρία/Τσεχία), Σωκράτης Καμπουρόπουλος. Ο Απόστολος Γουγουλάκης επίσης έντυσε μουσικά στίχους, σε μουσικό διάλειμμα.

Νέοι – στην ηλικία – ποιητές

Εξαιρετικά σημενατική η πρωτοβουλία του Δήμου Τρικκάων να καλέσει να μετάσχουν στη συγκεριμενη βραδιά, μαθητές και μαθήτριες του 3ου ΓΕΛ Τρικάλων «Οδυσσέας Ελύτης». Διότι το εν λόγω σχολείο, όπως τόνισε και η διευθύντριά του κ. Βασιλική Σαρκατζή, διοργανώνει επί 12 χρόνια Συμπόσιο Ποίησης, μέσα από το οποίο τρεις μαθητές του σχολείου απήγγειλαν ποιήματά τους. Το κοινό ενθουσιάστηκε από τους Μαρίλια Ζαμπούρα, Δέσποινα Γκρόπα (αμφότερες Γ΄ Λυκείου) και Μάξιμος Κοκκώνης (Β΄ Λυκείου).