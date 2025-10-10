Αποκάλυψη-βόμβα: Ο ρόλος του φαγητού στη μακροζωία – Δες ποια τρόφιμα θα σε κρατήσουν υγιή καθώς μεγαλώνεις

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ποια τρόφιμα πρέπει να εντάξετε στη διατροφή σας για να μειώσετε τα προβλήματα υγείας και να παραμείνετε δραστήριοι καθώς μεγαλώνετε. Δείτε αναλυτικά τι προτείνουν οι επιστήμονες.

Μελέτη αποκαλύπτει τα καλύτερα τρόφιμα για λιγότερα προβλήματα υγείας καθώς μεγαλώνουμε

Η διατροφή που κάνουμε σήμερα μπορεί να καθορίζει πόσες χρόνιες παθήσεις θα εκδηλώσουμε αργότερα στη ζωή μας, αναφέρουν επιστήμονες από τη Σουηδία.

Σε μεγάλη μελέτη που πραγματοποίησαν διαπίστωσαν ότι συγκεκριμένα μοτίβα διατροφής μπορεί να επιβραδύνουν την ανάπτυξη πολλαπλών χρονίων ασθενειών στους ηλικιωμένους. Αντιθέτως, ορισμένα άλλα που προκαλούν φλεγμονή στον οργανισμό μπορεί να την επιταχύνουν .

Τα νέα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση Nature Aging. Όπως γράφουν οι ερευνητές από το ακαδημαϊκό Karolinska Institutet, στη Στοκχόλμη, η γήρανση αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες κινδύνου για πολλές χρόνιες παθήσεις και κυρίως για:

Νευροεκφυλιστικές (π.χ. άνοια και νόσο Αλτσχάιμερ)

Καρδιαγγειακές

Το 2021, η συχνότητα των χρονίων ασθενειών στις προηγμένες χώρες ήταν σχεδόν πενταπλάσια στις ηλικίες άνω των 70 ετών, έναντι των ηλικιών 20-54 ετών. Σχεδόν μοιραία λοιπόν ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της σύγχρονης Ιατρικής είναι να βρει τρόπο να γερνάμε κατά το δυνατόν υγιείς.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιστήμονες θέλησαν να εξετάσουν ποια διατροφή μπορεί να μας προστατεύσει από την πολυνοσηρότητα, δηλαδή την συνύπαρξη δύο ή περισσοτέρων προβλημάτων υγείας.

Η νέα μελέτη

Έτσι εξέτασαν τις διατροφικές συνήθειες 2.473 εθελοντών, τους οποίους παρακολουθούσαν επί 15 χρόνια. Οι εθελοντές είχαν ηλικία άνω των 60 ετών κατά την έναρξη της μελέτης. Το 61% ήταν γυναίκες και το 84% είχαν πολυνοσηρότητα.

Οι εθελοντές αυτοί ακολουθούσαν τέσσερα διαφορετικά διαιτολόγια. Τα τρία από αυτά (π.χ. η μεσογειακή διατροφή) ήταν υγιεινά, αφού έδιναν έμφαση:

Στα λαχανικά

Τα φρούτα

Τα δημητριακά ολικής αλέσεως

Τα όσπρια

Τους ξηρούς καρπούς

Τα ψάρια

Τα ακόρεστα λίπη (ελαιόλαδο)

Είχαν επίσης μειωμένη περιεκτικότητα σε γλυκά, κόκκινο κρέας, επεξεργασμένα κρεατικά, βούτυρο, μαργαρίνη.

Η τέταρτη διατροφή ήταν ανθυγιεινή και προφλεγμονώδης, αφού βασιζόταν:

Στο κόκκινο και τα επεξεργασμένα κρεατικά

Στους επεξεργασμένους υδατάνθρακες

Τα ροφήματα με ζάχαρη

Είχε επίσης μειωμένη πρόσληψη λαχανικών, τσαγιού και καφέ.

Τα ευρήματα

Όπως έδειξαν τα ευρήματά τους, όσοι τρέφονταν υγιεινά διέτρεχαν αισθητά μικρότερο κίνδυνο να συσσωρεύσουν χρόνιες παθήσεις με την πάροδο του χρόνου. Αντιθέτως, όσοι ακολουθούσαν την ανθυγιεινή, προφλεγμονώδη διατροφή συσσώρευαν ταχύτερα χρόνιες νόσους.

Οι νόσοι που ήταν πιθανότερο να αναπτύξουν ταυτοχρόνως οι συμμετέχοντες ήταν καρδιαγγειακά νοσήματα και νευροψυχιατρικά προβλήματα. Όχι όμως και νόσους των μυών ή των οστών.

Η μελέτη έδειξε ακόμα ότι η επίδραση της διατροφής στην μελλοντική υγεία ήταν ισχυρότερη:

Στις γυναίκες

Στους μεγαλύτερης ηλικίας εθελοντές

ΠΗΓΗ: www.newsitamea.gr

πηγή :https://www.giatros-in.gr/apokalypsi-vomva-o-rolos-tou-fagitou-st/