Μια μηλόπιτα από τις πολλές που έχω κάνει!

Θέλω να πιστεύω ότι δεν μου μοιάζει εγώ είμαι πιο ανάποδη.

Την συντγούλα την έχω χρόνια από που δεν θυμάμαι και δεν θα σας πω ψέματα ότι ήταν της γιαγιάς μου ή της θείας μου.

Το θέμα είναι ότι είναι πολύ νόστιμη και γι αυτό σας την ετοίμασα…

Υλικά στο ταψί :

4 μήλα καθαρισμένα και κομμένα ροδέλες

αν θέλετε λίγα καρύδια η αμυγδαλάκια.

1 lourpak 250 γραμ

1 ποτήρι ζάχαρη

1 ποτηράκι του κρασιού κονιάκ

λίγη κανέλα

Εκτέλεση :

Καθαρίζουμε τα μήλα μας και τα κόβουμε σε χοντρές ροδέλες.

Τα τοποθετούμε στο ταψί 40χ30 όπως την φώτο και τα ψήνουμε στους 180 βαθμούς

για 45 λεπτά περίπου

Για τον χυλό:

4 αβγά

1 ποτήρι ζάχαρη

1 1/2 ποτήρι αλεύρι

1 φακελάκι μπεικιν

1 ποτηράκι του κρασιού σπορέλαιο

1 σφηνάκι κονιάκ

4-5 σταγόνες αρωματικό έλαιο πορτοκαλιού

Μπορείτε να βάλετε ξύσμα από ένα πορτοκάλι.

Χτυπάμε στο μίξερ πρώτα τ’ αυγά με την ζάχαρη και μετά τα υπόλοιπα υλικά.

Μόλις βγουν τα μήλα από τον φούρνο ρίχνουμε σιγά σιγά το χυλό.

μέχρι να σκεπαστούν όλα τα μήλα και το βάζουμε ξανά στον φούρνο για μισή περίπου ώρα ακόμα.

Το δοκιμάζετε με ένα μαχαίρι αν είναι έτοιμο

Υλικά για το σιρόπι:

1 1/2 ποτήρι νερό

1 1/2 ποτήρι ζάχαρη

χυμός απο 1/2 λεμονι

λίγη κανέλα

Εκτέλεση :

Τα βράζετε 8 με 10 λεπτάκια.

Βγάζετε το γλυκάκι σας από τον φούρνο και το αφήνετε 15 λεπτάκια να κρυώσει ρίχνετε το σιρόπι με ένα κουταλάκι λίγο λίγο και μετά από λίγα λεπτά το αναποδογυρίζετέ να έρθουν τα μήλα επάνω.

Τρώγεται με παγωτάκι.

Αυτή η μηλόπιτα μοιάζει σαν κέικ με μήλα, αν θέλετε να την κάνετε λεπτή βάζετε περισσότερα μήλα σε μεγαλύτερο ταψί.

Καλή επιτυχία.

Την συνταγή μας έστειλε η φίλη μας Μαίρη Καρακασίδη ή αλλιώς Γιαγια Μαίρη εν δράση (τις συνταγές της οποίας μπορείτε να βρείτε και εδώ http://giagiamairi.dimosbox.gr/ και στην σελίδα https://www.facebook.com/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B7-%CE%B5%CE%BD-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7-725351180896546/).