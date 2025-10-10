Η 11η μεγάλη αλλαγή στις πανελλαδικές εξετάσεις από τη Μεταπολίτευση
Η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι είναι « ανοιχτή στον διάλογο με την επιστημονική τεκμηρίωση » και γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη συγκροτηθεί δύο επιστημονικές επιτροπές με τη συμμετοχή του ΙΕΠ και πανεπιστημιακών, οι άλλες επεξεργασμένες σενάρια για τον τρόπο συνυπολογισμού των βαθμών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου στον τελικό βαθμό απολυτηρίου.
Το νέο πλαίσιο προβλέπει:
- Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.
- Αναβαθμισμένη Τράπεζα Θεμάτων .
- Συνδυασμός εσωτερικών και εξωτερικών εργαλείων αξιολόγησης .
- Πιστοποίηση ξένων γλωσσών εντός του σχολείου.
Ιστορική αναδρομή αλλαγών στο σύστημα εισαγωγής
Το εθνικό απολυτήριο θα αποτελούσε τη 11η βασική αλλαγή στα εξεταστικά μεταπολιτευτικά, μετά από δέκα προηγούμενες αλλαγές μεταρρυθμίσεις :
- 1983 : Θεσπίστηκαν οι 5 δέσμες μαθημάτων, με κατοχύρωση βαθμολογίας έως 3 μαθημάτων.
- 1988 : Καταργήθηκε η συμμετοχή της μέσης βαθμολογίας του Λυκείου (25%) στην επιλογή.
- 1991 : Εισήχθησαν συντελεστές μαθημάτων, καταργήθηκε η βάση στο βασικό μάθημα.
- 1998 : Εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα Β΄ και Γ΄ Λυκείου.
- 2001 : Μείωση σε 9 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.
- 2004 : Κατάργηση Πανελλαδικών στο Β΄ Λυκείου, μείωση σε 6 μαθήματα στη Γ΄. Θεσπίστηκε η βάση του 10.
- 2010 : Καταργήθηκε το πλαφόν του 10.
- 2013 : Εισαγωγή Τράπεζας Θεμάτων.
- 2015 : Κατάργηση Τράπεζας Θεμάτων.
- 2021 : Καθιέρωση Ελαχίστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ).
