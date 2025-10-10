Από το σχολικό έτος 2029-2030 θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα του

Εθνικού Απολυτηρίου,

το οποίο θα αλλάξει τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια το 2032. Το νέο πλαίσιο παρουσίασε στη Βουλή η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, τονίζοντας ότι οι αλλαγές δεν άλλαξαν τους σημερινούς μαθητές

Λυκείου

, αλλά εκείνους που θα φοιτήσουν το 2025-2026 στη ΣΤ΄ Δημοτικού.