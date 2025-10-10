Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από την εταιρεία «Atmosphere of Productivity», η οποία αποτελεί μέρος του οικοσυστήματος NTI SportNet, αναφέρει το RIA Novosti .

Πώς διαμορφώνεται το σπίτι με βάση την ιδιοσυγκρασία του καθενός

Ο τύπος ιδιοσυγκρασίας του χρήστη – αισιόδοξος, φλεγματικός ή μελαγχολικός – καθορίζεται μέσω ενός ειδικού ψυχολογικού ερωτηματολογίου στην εφαρμογή. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, το σύστημα προσαρμόζει τις περιβαλλοντικές παραμέτρους: επίπεδο θορύβου, φωτισμό, υγρασία και άλλους δείκτες. Λαμβάνονται επίσης υπόψη η ηλικία, τα ατομικά χαρακτηριστικά, ακόμη και το επίπεδο συναισθηματικής εξουθένωσης.

Για παράδειγμα, το έντονο φως, η θερμοκρασία δωματίου 20-22 βαθμών και η υγρασία περίπου 50% θεωρούνται βέλτιστα για ένα άτομο που πάσχει από χολισμό. Για ένα άτομο με αισιόδοξη διάθεση, απαιτείται ζεστό διάχυτο φως, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς και υγρασία 50-60% για να χαλαρώσει. Η ατμόσφαιρα συμπληρώνεται από παστέλ αποχρώσεις, ήσυχη μουσική και αρώματα σανταλόξυλου, λεβάντας ή γιασεμιού.

Πώς δοκιμάστηκε η εφαρμογή

«Η λύση δοκιμάστηκε με τη συμμετοχή περισσότερων από 2 χιλιάδων ατόμων. Για το 87% των συμμετεχόντων, οι αντικειμενικοί δείκτες στρες, επαγγελματικής εξουθένωσης και παραγωγικότητας αντιστοιχούσαν στα υποκειμενικά συναισθήματα που μοιράστηκαν κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στην εφαρμογή», ανέφερε η εταιρεία «Atmosphere of Productivity».

Η εταιρεία σημείωσε επίσης ότι οι εξατομικευμένες ρυθμίσεις επέτρεψαν την αύξηση της παραγωγικότητας έως και 20% και τη μείωση του στρες (κατά την επιλογή τρόπου χαλάρωσης) έως και 25%.

Οι συμμετέχοντες στο πείραμα ανέφεραν αυξημένη αντοχή, ταχύτητα ολοκλήρωσης εργασιών, συγκέντρωση και βελτιωμένη μνήμη. Όπως πρόσθεσε το NTI, «μετά από τρεις εβδομάδες δοκιμής της εφαρμογής, οι συμμετέχοντες στο πείραμα παρατήρησαν επίσης μείωση της κόπωσης (75% των ερωτηθέντων), βελτίωση του ύπνου (60%), αυξημένη αίσθηση άνεσης (72%) και αυξημένη ικανοποίηση από την εργασία (55%)».

