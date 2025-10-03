Εδώ και λίγες ημέρες η ΔΔΕ Τρικάλων εντάχθηκε στους φορείς του δημοσίου τομέα που καλύπτονται από το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», το σύγχρονο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο για το Δημόσιο.

Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι ένα πολύ μεγάλο και σύνθετο έργο με πολλές φάσεις υλοποίησης και υποέργα που ξεκίνησε να υλοποιείται τον Ιούλιο του 2019. Με την ολοκλήρωσή του, οι φορείς του Δημοσίου θα διαθέτουν αναβαθμισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (φωνής, δεδομένων και εικόνας), με δραστική αύξηση των ταχυτήτων στο διαδίκτυο και μεγάλη μείωση του τηλεπικοινωνιακού κόστους.

Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε η μετάπτωση του τηλεφωνικού δικτύου της ΔΔΕ Τρικάλων στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, με σύγχρονο εξοπλισμό και υποδομές. Όλες οι τηλεφωνικές υπηρεσίες πια παρέχονται μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων, με ασφάλεια και αξιοπιστία.

Οι νέες τηλεφωνικές γραμμές μπορεί να τις βρει κανείς στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων στην διεύθυνση: https://ddetrikala.gr/?page_id=335

Σε επόμενο στάδιο θα πραγματοποιηθεί και η ενσωμάτωση του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου μέσα στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, οπότε πια θα μιλάμε για τον πλήρη εκσυγχρονισμό όλης της τηλεπικοινωνιακής υποδομής και των υπηρεσιών, προς σχολεία, εκπαιδευτικούς, κοινό και φορείς.