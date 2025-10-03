Αυτοκινητόδρομος Ε65: Από “τυφλός” γίνεται ο νέος άξονας Ελλάδας-Βαλκανίων και Ιόνιου-Αιγαίου Πελάγους – Τρέχουν οι ασφαλτοστρώσεις (ΒΙΝΤΕΟ)

Στην τελική ευθεία εισέρχεται πλέον το τελευταίο υπό κατασκευή τμήμα, το βόρειο τμήμα του Ε65 καθώς τα έργα από Καλαμπάκα μέχρι Γρεβενά είναι πολύ προχωρημένα. Με την πρόοδο να έχει πάει πάνω από 82% καθώς βοήθησε η καλοκαιρία του Σεπτεμβρίου, αυτό που βλέπουμε πλέον είναι να προχωρούν με σημαντικούς ρυθμούς οι ασφαλτοστρώσεις που αποτελούν “την αρχή του τέλους” των έργων.

Σημαντικός παράγοντας είναι και η ολοκλήρωση των αρχαιολογικών εργασιών που επιτρέπει και στα τελευταία τμήματα να περάσουν στα χέρια της ΤΕΡΝΑ που εκτελεί το έργο για λογαριασμό της Κεντρική Οδός Α.Ε.

Με αυτά τα δεδομένα, εκτιμάται ότι είναι εφικτή η ολοκλήρωση του τμήματος Καλαμπάκα-Εγνατία μέχρι το καλοκαίρι του 2026, δηλαδή σε περίπου 7-8 μήνες από σήμερα.

Για την κατασκευή του βόρειου τμήματος λειτουργούν (δύο) 2 κεντρικές και (δύο) 2 υποστηρικτές εγκαταστάσεις με 780 άτομα προσωπικό και 440 μηχανήματα έργου και φορτηγά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βόρειου Τμήματος

Συνολικό μήκος: 70,5 χλμ.

2 Δίδυμες Σήραγγες (στο 176ο χλμ) και μία σήραγγα μονού κλάδου (στο 137ο χλμ)

2 Τεχνικά Cut & Cover (στο 137ο χλμ. και 138ο χλμ)

23 Γέφυρες

14 Άνω & 40 Κάτω Διαβάσεις

3 αμφίπλευροι Χώροι Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Parking & WC)

89 Κιβωτοειδείς Οχετοί και Διαβάσεις Πανίδας

6 Ανισόπεδοι Κόμβοι (Βασιλικής, Καλαμπάκας, Γρεβενών, Οξύνειας, Αγιόφυλλου-Καρπερού και Εγνατίας)

2 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Ράξα Τρικάλων, Αγιόφυλλο – Καρπερό)

1 Μετωπικός Σταθμός Διοδίων και 2 Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων

2 Κέντρα Ελέγχου & Συντήρησης (Τρικάλων, Αγιόφυλλου – Καρπερού)

1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας & 1 Κέντρο Ελέγχου Σηράγγων

Σήμερα το έργο του βόρειου τμήματος του Ε65 είναι το σημαντικότερο οδικό έργο για τις περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου καθώς συμπληρώνει το παζλ του δικτύου αυτοκινητόδρομων. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μαζί με το Πάτρα-Πύργος, το flyover και τον ΒΟΑΚ.

Η μεγάλη σημασία του Ε65

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 με την συνολική του λειτουργία θα γίνει πραγματικά ένας στρατηγικός άξονας της χώρας. Θα συνδέσει την Κεντρική και Νότια Ελλάδα με την Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Με την πλήρη λειτουργία του και με τον συνδυασμό της Εγνατίας Οδού και εθνικών οδών, θα ενώσει τα λιμάνια της Ηγουμενίτσας και του Βόλου, δημιουργώντας ένα νέο δίπολο αντίστοιχο με εκείνα των λιμανιών Πειραιά-Πάτρας και Πειραιά-Θεσσαλονίκης.

Για τις οδικές μεταφορές θα αποτελέσει ένα νέο πεδίο ανάπτυξης καθώς η μείωση του χρόνου από τις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας στην Αττική και αντίστροφα θα κάνει τις μετακινήσεις πολύ πιο ελκυστικές. Για παράδειγμα σήμερα το ΚΤΕΛ από Γρεβενά απαιτεί πάνω από 7,5 ώρες για την Αθήνα ενώ με τη λειτουργία όλου του Ε65 ο χρόνος εκτιμάται ότι θα πέσει κάτω από 5 ώρες.

Παράλληλα θα δημιουργήσει ένα εναλλακτικό διάδρομο μεταξύ της Ελλάδας και των Δυτικών Βαλκανίων. Σήμερα η βασική οδική αρτηρία είναι μεταξύ Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Ευζώνων οδηγεί στα Δυτικά Βαλκάνια. Με τον Ε65 θα υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγεί η διαδρομή Πειραιάς-Λαμία-Τρίκαλα-Γρεβενά-Κοζάνη-Νίκη που φτάνει στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία και κατ` επέκταση με τα Δυτικά Βαλκάνια.

Παράλληλα μέσω του κάθετου άξονα Καστοριά-Κρυσταλλοπηγή, δημιουργείται ακόμα μια εναλλακτικά διαδρομή οδικής σύνδεσης Ελλάδας-Αλβανίας (Πειραιάς-Λαμία-Τρίκαλα-Γρεβενά-Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή).

Τέλος δίνεται η δυνατότητα οδικής σύνδεσης της Ηπείρου με την κεντρική και νότια Ελλάδα. Σήμερα για παράδειγμα η διαδρομή για τα Ιωάννινα γίνεται στον άξονα Ελευσίνα-Ρίο-Αντίρριο-Ιωάννινα. Με την πλήρη λειτουργία του Ε65 θα μπορεί να επιλεγεί εναλλακτικά η διαδρομή Αθήνα-Λαμία-Γρεβενα-Ιωάννινα (χωρίς δηλαδή τη χρήση της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου).

Η ταυτότητα του Ε65

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65, έχει μήκος 182,1 χλμ. και είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,4 δις ευρώ περίπου. Διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα. Αποτελεί τον τρίτο κάθετο άξονα της ηπειρωτικής χώρας. Από ανατολικά έχει τον άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης (που διαχειρίζονται οι: Νέα Οδός, Κεντρική Οδός και Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου αλλά και ένα μικρό τμήμα η Εγνατία Οδός) και από δυτικά τον άξονα Αντίρριο-Ιωάννινα (Ιόνια Οδός που διαχειρίζεται από την Νέα Οδό).

Σήμερα ο αυτοκινητόδρομος λειτουργεί σε μήκος 136 χλμ. σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, από Η/Κ με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (206,5 χλμ.) έως και Α/Κ Καλαμπάκας. Σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενήσι, τα Τρίκαλα είναι προσβάσιμοι, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια.

Η κατασκευή του έργου όπως αναφέραμε και παραπάνω εκτελείται από την ΤΕΡΝΑ μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ η συντήρηση και λειτουργία θα είναι ευθύνη της Κεντρικής Οδού Α.Ε., του παραχωρησιούχου του άξονα του Ε65. Η χρηματοδότηση του βόρειου τμήματος προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και είναι σήμερα το μεγαλύτερο (μαζί με τον ΒΟΑΚ) οδικό έργο που χρηματοδοτείται από το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο.