Συνελήφθη, χθες (02-10-2025) το απόγευμα στα Τρίκαλα, στα όρια του αυτοφώρου, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι, τις μεταμεσονύκτιες ώρες της 1-10-2025 στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, δεν σταμάτησε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του, παραβιάζοντας πινακίδα σήμανσης και αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα. Χθες το απόγευμα, ανευρέθη σταθμευμένο το όχημα, ενώ στη συνέχεια, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος και συνελήφθη.