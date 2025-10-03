Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων εξιχνιάστηκε περίπτωση κλοπής και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπής γυναίκας.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, την 30-09-2025 το πρωί στα Τρίκαλα, η δράστιδα αφαίρεσε τσαντάκι ημεδαπού άνδρα, το οποίο είχε εναποθέσει έξωθεν γραφείων εταιρίας του και το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό των -2.500- ευρώ, διάφορα προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα.

Σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της δράστιδος, βρέθηκε το χρηματικό ποσό των -1.090- ευρώ, κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον παθόντα.