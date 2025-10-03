Στο πένθος έχει βυθιστεί ο αθλητικός κόσμος της Μαγνησίας μετά την απώλεια του Κώστα Σουρμενίδη, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών. Ο καταξιωμένος προπονητής κολύμβησης υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες στον χώρο του τοπικού αθλητισμού, αφήνοντας πίσω του μια πορεία γεμάτη διακρίσεις, επιτυχίες και αθλητές που ξεχώρισαν σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ο Κώστας Σουρμενίδης ήταν απόφοιτος του ΤΕΦΑΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδικότητα στην κολύμβηση, ενώ είχε ολοκληρώσει και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Από το 1990 έως το 2003 εργάστηκε στον Ολυμπιακό Βόλου, χτίζοντας μια ισχυρή αγωνιστική ομάδα που κατάφερε να αφήσει το στίγμα της στο πανελλήνιο στερέωμα.

Ο θάνατός του αφήνει μεγάλο κενό στην οικογένεια, στους φίλους και στους συνεργάτες του, αλλά και στον αθλητισμό της περιοχής, όπου το όνομά του θα μείνει συνώνυμο της προπονητικής αριστείας και της αγάπης για την κολύμβηση.