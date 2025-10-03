Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση του ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου πραγματοποιήθηκαν οι διαδικασίες εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την ψηφοφορία, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Αθανάσιος Μαμάκος, Δήμαρχος Λαρισαίων

Α΄ Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Τσιάκος, Δήμαρχος Καρδίτσας

Β΄ Αντιπρόεδρος: Ελευθέριος Αβραμόπουλος, Δήμαρχος Μετεώρων

Γραμματέας: Ελένη Γακιοπούλου, Γενική Γραμματέας Δήμου Βόλου

Μέλη του νέου Δ.Σ.:

Παναγιώτης Αναγνώστου, Δήμαρχος Αλοννήσου

Ιορδάνης Εσκίογλου, Δήμαρχος Φαρσάλων

Γεώργιος Μανώλης, Δήμαρχος Τεμπών

Δημήτριος Εσερίδης, Δήμαρχος Αλμυρού

Νικόλαος Καραούλας, εκπρόσωπος των εργαζομένων

Κατόπιν, συζητήθηκαν τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που αφορούσαν στην οικονομική κατάσταση του ΦοΔΣΑ, τον προϋπολογισμό του 2025, τον Τεχνικό Προγραμματισμό, καθώς και ζητήματα προσωπικού.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας καλείται να συνεχίσει με συνέπεια το έργο του, προωθώντας δράσεις που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων και την περιβαλλοντική αναβάθμιση της Θεσσαλίας.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο Πρόεδρος, Αθανάσιος Μαμάκος, συνοδευόμενος από τον Β΄ Αντιπρόεδρο Λευτέρη Αβραμόπουλο, τη Γραμματέα Ελένη Γακιοπούλου και τον εκπρόσωπο εργαζομένων Νικόλαο Καραούλα επισκέφθηκαν τα γραφεία του νέου φορέα στα Τρίκαλα. Εκεί πραγματοποιήθηκε η πρώτη γνωριμία και ενημέρωση με τους εργαζόμενους, σε κλίμα συνεργασίας και αισιοδοξίας για την επόμενη ημέρα του ΦοΔΣΑ.